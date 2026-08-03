Формалност без реално състезание: КАБ се оттегля от конкурса за главен архитект на София

Камарата на архитектите в България (КАБ) няма да излъчи свой представител в комисията за избор на главен архитект на Столична община. От организацията посочват, че при настоящите условия конкурсната процедура не гарантира реална конкуренция, равнопоставеност на кандидатите и обществено доверие в крайния резултат. Миналата седмица бойкот на обявения конкурс обявиха и от Съюза на архитектите. След това последва отговор от Столична община до арх. Петър Диков, откъдето отхвърлиха твърденията му, че правомощията на главния архитект са ограничени, и подчертават, че срокът за кандидатстване остава 10 август. От общината заявиха, че София няма да чака края на нечия ваканция.

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Днес от КАБ посочват, че не са били предварително информирани за стартирането на процедурата и не са участвали в обсъждането и съгласуването на условията за провеждането ѝ. "Организацията ни бе изключена от процеса по съгласуване и приемане на условията, при които е обявен конкретният конкурс", заявяват от Камарата.

Риск от ниска активност и малко кандидати

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Според архитектите провеждането на конкурса през юли и август създава риск от ниска активност и ограничен брой кандидати и експерти. От КАБ отбелязват, че след освобождаването на предишния главен архитект са изминали повече от шест месеца – време, което според тях е било достатъчно за организиране на редовна конкурсна процедура. "Налице е висок риск от ниска активност и недостиг на легитимни кандидати и ключови експерти", посочват от организацията. Според тях това може да доведе до формално провеждане на конкурс без реално състезателно начало и да породи съмнения за предварително избран кандидат.

КАБ предупреждава и че прилагането единствено на минималните изисквания от Наредбата за провеждане на конкурсите може да занижи професионалните критерии към кандидатите. "Фигурата на главния архитект на милионна столица изисква мащабен визионерски и управленски капацитет, който надхвърля общите административни стандарти", заявяват от КАБ. От организацията изразяват и сериозни опасения за ролята на бъдещия главен архитект в новата административна структура на Столичната община. Според КАБ тя не му осигурява необходимите специализирани звена, които законът предвижда да бъдат под негово ръководство. "Главният архитект практически се свежда до формален подписващ административни актове, без да разполага с необходимите организационни и експертни звена", посочват архитектите.

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От КАБ настояват за повече прозрачност и публичност при избора, както и за широка информационна кампания, която да ангажира професионалната общност и гражданите на София. Камарата заявява, че е готова да преразгледа отказа си, ако посочените проблеми бъдат отстранени преди определянето на окончателния състав на конкурсната комисия. От организацията предлагат и работна среща със Столичната община, на която да бъдат обсъдени необходимите промени в процедурата и правомощията на бъдещия главен архитект, предава БГНЕС.