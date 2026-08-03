Спад с пет сантиметра: Нивото на р. Дунав при Лом вече е отрицателно

Нивото на река Дунав при Лом се е понижило с пет сантиметра за последното денонощие и вече е отрицателно – минус един сантиметър под морското равнище, съобщиха от Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав“, цитирани от БТА. Заради маловодието по бреговете на реката край Лом и близките селища са се показали големи ивици земя, които обичайно са под водата. В близост до Лом от водата се е показал голям остров, който разполовява реката на две части и там тя тече на отделни ръкави, като затруднява корабоплаването. Още: Нивото на р. Дунав спадна още, как работят АЕЦ по течението

По-рано днес от “Проучване и поддържане на река Дунав“ съобщиха, че хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава усложнена вследствие на трайно ниските водни нива. За последното денонощие няма постъпила информация за плавателни съдове, заседнали във фарватера или нови такива извън корабоплавателния път. Заради ниските нива има кораби, които изчакват на различни места в българския участък на река Дунав. Още: Вучич е притеснен за Дунав: Ако падне с още 30 сантиметра, с нас е свършено