Кои пътища ще бъдат дадени на концесия? Регионалният министър с подробности

"Ще бъдат дадени пътища на концесия, които не са построени. Държавата няма как да финансира всички магистрали, които следва да бъдат построени", каза министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков по време на брифинг. Той заяви, че държавата ще направи подробни устройствени планове, ще отчужди терените, ще намери концесионерът, който ще изгради пътищата и след това ще ги асфалтира и поддържа в продължение на 30 години.

"Въпросът кой открадна асфалта няма да го има", смята още Шишков.

Министърът уточни, че 800 км магистрали трябва да бъдат проектирани и да бъдат построени, като почти всички 800 км ще бъдат на концесия.

"В останалата част ще се наложи да довършим магистралите с пари от републиканския бюджет", добави Шишков.

Колективният иск за опасните пътища

Регионалният министър коментира и колективния иск към МРРБ и АПИ заради опасните пътища.

"За мен е странно след като прокуратурата 5 години не реагира по никакъв начин на всички злоупотреби, които аз лично като заместник-министър, като министър изнесох. Това са злоупотребите в пътния сектор. Сега изведнъж някой се появява и подава иск срещу АПИ", каза Шишков.

Според него това означава, че новата власт е неудобна на някого.

"На кого е неудобна? На тези, които откраднаха, на тези, които участваха. Тези, които участваха, сега ни критикуват нас, че има страхотен проблем с пътищата. Разбира се, че го има. Аз съм съгласен, че наследството е тежко в пътната инфраструктура. Да спечелят иска, те ще го спечелят, но той ще тежи на съвестта на тези, които ни докараха до тук", добави още министърът. ОЩЕ: Адвокати атакуваха МРРБ и АПИ с колективен иск заради опасните пътищата

Визията на Българското Черноморие

Министърът е разговарял с кметове на общини от област Бургас за общите устройствени планове. "Бяха повдигнати няколко групи въпроси. Едното беше темата с общите устройствени планове. Кметовете поеха ангажименти, че максимално бързо ще бъдат завършени. Ние държавата поехме ангажимент да бъдат съгласувани достатъчно бързо", каза още Шишков.

Той посочи, че Българското Черноморие заслужава да има съвсем друга визия. ОЩЕ: Когато няма асфалт - кражбата се мери с линийка