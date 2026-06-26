Лидерът на партията "Справедлива Русия" Сергей Миронов заяви пред RTVI, че в Държавната дума е внесен законопроект за въвеждане на смъртно наказание за корумпирани длъжностни лица, които подкопават сигурността на руските граждани и отбранителната способност на Русия.

Законопроектът цели да измени Руския наказателен кодекс, като въведе ново престъпление: "Корупционна дейност, която води до увреждане на отбранителната способност на страната и сигурността на гражданите".

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"Настоящото законодателство разграничава "битова" корупция от "държавна измяна". Когато обаче става въпрос за ситуации, в които действията на длъжностно лице, извършени от егоистични мотиви, пряко подкопават сигурността на гражданите и отбранителната способност на страната, се натъкваме на пропуск в законодателството. Смятаме, че подобни престъпления трябва да се приравняват на шпионаж и държавна измяна, тъй като те по същество са и предателство на националните интереси", каза Миронов.

Междувременно руският пропагандист Владимир Соловьов заяви в (своя) ефир, че Русия трябва да възстанови екзекуциите, за да гарантира наистина сигурността в страната. "Екзекуциите трябва да бъдат възстановени", директно каза той.

Руският наказателен кодекс предвижда "смъртно наказание" чрез екзекуция, но в страната има неопределен мораториум върху прилагането му. Екзекуции не са извършвани от 1996 година.

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