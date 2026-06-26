90 км отцепени: Какво се случва край резиденцията на Путин (ВИДЕО)

Полицията в Русия спря движението по магистрала М-11, която минава в близост до резиденцията на руския диктатор Владимир Путин във Валдай. Това е предизвикало огромно задръстване до до село Коломно в Тверска област, предаде Telegram каналът "Осторожно Новости". Според очевидци че служители на пътната полиция са спрели движението по пътя в двете посоки без да обясняват причините.

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Резиденцията

Пътят е бил затворен на няколко десетки километра близо до резиденцията на Владимир Путин във Валдай, съобщава агенцията. Затвореният участък обхваща 90 км.

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🚧 Something is happening near Putin's residence



Traffic on a toll highway in Russia's Tver region was completely shut down in both directions, according to Ostorozhno, Novosti. Witnesses reported a massive traffic jam near the village of Kolomno, but authorities gave no… pic.twitter.com/fEJBAnm4r1 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Страх

В началото на юни, на фона на опасенията от опити за покушение, руският диктатор Владимир Путин е наредил на двете си по-големи дъщери да заживеят при него в строго охранявания му горски дворцов комплекс във Валдай - между Москва и Санкт Петербург. Те трябва да преместят там и внуците на стопанина на Кремъл. Според разследване на We Can Explain най-голямата му дъщеря - 41-годишната Мария Воронцова, която е мултимилионерка - се е преместила в комплекса заедно с двете си деца. Към нея се присъединили по-малката й сестра, 39-годишната бивша акробатка Катерина Тихонова и синът ѝ.

Снимка: Telegram.com/Проект

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Затегната охрана и 27 единици ПВО

Охраната на имота на полуострова, разположен между две езера и заобиколен от гъста гора, е била значително засилена в контекста на факта, че украинските дронове навлизат все по-дълбоко в руска територия. Комплексът вече е защитен от 27 кули за противовъздушна отбрана, разположени в два защитни кръга, което е значително увеличение в сравнение със седемте кули, разположени там преди две години. Според широкоразпространявана информация в медиите имението разполага и с подземен бункер.

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