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Месеци след като бе отстранен от важен пост: Почина един от най-прибижените до Путин

26 юни 2026, 15:01 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Месеци след като бе отстранен от важен пост: Почина един от най-прибижените до Путин

На 73-годишна възраст почина бившият военен министър и специален представител на руския диктатор Владимир Путин - Сергей Иванов. Иванов е един от най-старите "приятели" на Путин - двамата са служили заедно в КГБ, в ленинградския отдел на руската силова организация. В периода 2001 - 2007 година Иванов е руски министър на отбраната, става и вицепремиер на Руската федерация, а между 2011 и 2016 година оглавява руската президентска администрация.

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Раздялата

На 16 февруари 2026 г. Владимир Путин отстрани Сергей Иванов от Съвета за сигурност на Русия. Това стана ясно от публикуван указ в официалния електронен портал, където биват обявявани съответните юридически документи, касаещи управлението на Руската федерация. Това се случи, след като в началото на февруари Путин освободи Иванов от поста му на специален представител по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта. От Кремъл информираха, че Иванов е подал оставка доброволно, причините обаче не бяха официално оповестени. 

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Наследник

Иванов дори беше считан за наследник на Путин преди изборите през 2008 година, но тогава Дмитрий Медведев пое публично президентския пост и го "пази" за Путин.

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Русия Владимир Путин почина смърт война Украйна Сергей Иванов
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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