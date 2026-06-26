Месеци след като бе отстранен от важен пост: Почина един от най-прибижените до Путин

На 73-годишна възраст почина бившият военен министър и специален представител на руския диктатор Владимир Путин - Сергей Иванов. Иванов е един от най-старите "приятели" на Путин - двамата са служили заедно в КГБ, в ленинградския отдел на руската силова организация. В периода 2001 - 2007 година Иванов е руски министър на отбраната, става и вицепремиер на Руската федерация, а между 2011 и 2016 година оглавява руската президентска администрация.

Путин махна един от най-старите си приближени от ключов пост

Раздялата

На 16 февруари 2026 г. Владимир Путин отстрани Сергей Иванов от Съвета за сигурност на Русия. Това стана ясно от публикуван указ в официалния електронен портал, където биват обявявани съответните юридически документи, касаещи управлението на Руската федерация. Това се случи, след като в началото на февруари Путин освободи Иванов от поста му на специален представител по въпросите на опазването на околната среда, екологията и транспорта. От Кремъл информираха, че Иванов е подал оставка доброволно, причините обаче не бяха официално оповестени.

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⚡️ Putin removes Sergei Ivanov from Russia’s Security Council. Fell out of favor?



73-year-old Ivanov is one of Putin’s oldest allies. They served together in the Leningrad KGB.



In 2001–2007 he was Russia’s defense minister, then first deputy prime minister, and from 2011 to… pic.twitter.com/DAgoAZHzgE — NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2026

Наследник

Иванов дори беше считан за наследник на Путин преди изборите през 2008 година, но тогава Дмитрий Медведев пое публично президентския пост и го "пази" за Путин.

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