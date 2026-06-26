Румънски кмет срещу решение на FIG: Руското знаме и химн нямат място в града ни (ВИДЕА)

Кметът на Клуж-Напока, Румъния, Емил Бок изрази несъгласието си с евентуалното издигане на руското знаме по време на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока по художествена гимнастика, която се провежда в града от 26 до 28 юни. По думите на Бок градът е одобрил събитието при различни условия – без руския флаг и химн: „Когато дадохме разрешение за провеждане на турнира в нашия град, бяхме информирани, че Русия няма да може да използва своя химн и знаме по време на състезанието.

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Позиция

"Искам да изясня позицията си: руският химн няма да се изпълнява в Клуж и спортистите няма да се състезават под свой флаг. Не сме съгласни това да се случва в страна от Европейския съюз. Затова моля Румънската федерация по гимнастика да изясни ситуацията, за да се избегнат евентуални проблеми или разногласия по време на турнира", допълни още Бок пред Media Fax, който е бивш министър-председател на Румъния.

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Руската реакция

В отговор на решението на кмета на Клуж-Напока руският отбор по художествена гимнастика се оттегли от участие в състезанието. „Организаторите устно ни информираха, че руското национално знаме няма да бъде изобразявано на спортната арена и националният химн няма да бъде изпълнен, ако руските гимнастички спечелят. Това е пряко нарушение на решение от май месец 2026 г. на Изпълнителния комитет на Международната федерация по гимнастика, което възстанови напълно участието на руските гимнастички. Това нарушава и Световната харта по гимнастика и актуализираните разпоредби на Олимпийската харта, които са насочени към защита на спорта и спортистите от всякакъв външен политически, правителствен, социален или икономически натиск.“, коментираха руски представители, съобщи sport24.ru.

Заплахи

Типично за Русия съвсем скоро след решението на румънския кмет се чуха и първите заплахи по адрес на Румъния. Руският министър на спорта Михаил Дегтярев заяви: "Последният инцидент в Румъния на Световната чалъндж купа в Клуж-Напока по художествена гимнастика показва, че европейските страни се опитват вероломно да нарушат Олимпийската харта, Световния устав по гимнастика и правилата на състезанията. Трябва да се каже, че европейците толкова много са повярвали, че спортът може да се използва като инструмент за натиск и дискриминация срещу Русия и Беларус, че са шокирани, когато международните организации възстановяват справедливостта и легитимността. Тогава започват подобни провокации. Затова ние от своя страна ще направим всичко възможно Румъния да загуби правото да бъде домакин поне на международни състезания по гимнастика, а в най-лошия случай - на всички международни състезания. Това трябва да послужи за урок на тази страна и нейните местни влиятелни личности.“

«Мы сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения международных соревнований. Это должно стать уроком для местных князьков»



Михаил Дегтярев прокомментировал решение организаторов Кубка вызова по спортивной гимнастике в Клуж-Напоке запретить российскую символику. pic.twitter.com/NtQhRlZqvp — Советский, злой, твой (@ussrlife) June 26, 2026

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Скандалното решение

Припомняме, че на 18 май 2026 г. Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (FIG) излезе с официално съобщение, че премахва всички санкции по отношение на гимнастиците на Русия. Решението е представено в две изречения: "Изпълнителният комитет реши да премахне всички ограничения, приложими за руски и беларуски спортисти от февруари 2022 г., с незабавен ефект. Следователно правилата Ad-Hoc на FIG вече не са в сила." Четири години по-рано, когато въпросните ограничения бяха въведени, съобщението съдържаше и мотивите за взетото решение.

Протестът

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Украинската федерация по художествена гимнастика заяви, че ще оспорва решението на Международната федерация по гимнастика (FIG). Междувременно по време на награждаването на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна, две украински гимнастички бяха принудени да слушат химна на държавите, заради които вече четвърта година техните майки, бащи, братя, сестри, близки и приятели загиват. По време на награждаването на медалистките от финала при девойките на лента и топка, подгласничките от Украйна Варвара Чубарова и София Краинска показаха как се излиза достойно от подобна непоносима ситуация, като поставиха слушалки в ушите си и закриха очите си, докато се издигаше знамето на страната-агресор и се чуваше нейният химн.

🔴 Ukrainian gymnast protests at European championships.



During the European junior championships, a Ukrainian athlete covered her ears and eyes in protest as the Belarusian national anthem played, following the decision to permit Russian and Belarusian gymnasts to compete under… pic.twitter.com/uuNbF4evzQ — UNITED24 Media (@United24media) May 29, 2026

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Промяна на правилата

Kа 30 март 2026 г. по време на официалната церемония по награждаването на Световната купа в София, България във финала на обръч, неутралната спортистка София Илтерякова обърна гръб на украинското знаме, което беше издигнато за победителката Таисия Онофрийчук от Украйна. На 26 юни 2026 г. Международната федерация по гимнастика (FIG) публикува обяснителни бележки за правилата на поведение на състезателките. Според тях всеки ръководител на делегация трябва да потвърди правилното изпълнение на своя национален химн (имахме проблем с грешен химн, който се изпълняваше на Световното първенство). Химнът трябва да се изпълнява 1 минута и 30 секунди и да е само инструментален (т.е. без текст). Всички трябва да са обърнати към знамената, когато се изпълнява химнът. Награждаващите поздравяват и се ръкуват само с тези, на които са наградени с медали. Награждаващите трябва да се въздържат от целуване на спортисти. След изпълнението на националния химн, спортистите трябва да останат за кратко на подиума, за да могат фотографите да ги снимат. Медалистите се насърчават да се обърнат с лице към всички страни на залата и да поздравят цялата публика.

Оросын жинхэнэ төрх



Оросын гимнастикч София Илтерякова ямар нэгэн шалтгаанаар эрхээ хасуулаагүй бөгөөд шагнал гардуулах ёслолын үеэр Украины төрийн дуулал эгшиглэхэд Украины далбаанд нуруугаа харуулсан байна.



15 настай тэрээр дугуйн төрлийн финалд мөнгөн медаль хүртсэн бол… pic.twitter.com/tYKZoDQiCF — Баагий🇲🇳🇺🇸🇮🇱🇺🇦 (@Baagij13310361) April 5, 2026

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Освен това:

Церемонията по награждаването трябва да остане строго неутрална и да се проведе по начин, който запазва достойнството, целостта и универсалността на спорта.

Всяка демонстрация или политическа, религиозна или расова пропаганда са забранени на подиума или в зоната за церемонията по награждаването.

По време на церемонията по награждаване е забранено да се показват, носят или носят каквито и да е политически, религиозни или расови символи, знаци, послания, банери, дрехи, аксесоари или жестове.

Излагането на каквито и да е знамена, различни от официалните национални знамена, предоставени, одобрени или разрешени от FIG, е строго забранено.

Спортистите, треньорите, членовете на делегациите и други акредитирани лица, участващи в церемонията по награждаване, са длъжни да уважават достойнството, протокола и изискванията на церемонията. Те са длъжни да спазват инструкциите на FIG и ЛОК и да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да нарушат, подкопаят или дискредитират церемонията по награждаване.

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Всяко нарушение на Правилата може да доведе до дисциплинарни или спортни действия и може да доведе до санкции, включително предупреждение, отнемане на акредитация или други мерки, които FIG счете за подходящи.

Нарушенията на неутралността, достойнството и протокола на церемонията по награждаване се считат за сериозни нарушения. Те могат да доведат до санкции, включително дисквалификация на въпросния спортист или отбор, анулиране на резултати, отнемане на медали, титли или класиране, отнемане на акредитация и всякакви други мерки, които FIG счете за подходящи.

Федерациите са отговорни за гарантирането, че техните спортисти, треньори, членове на делегации и други акредитирани лица спазват Правилата. Всяко нарушение може да доведе до предприемане на дисциплинарни и/или финансови мерки срещу националната федерация, независимо от вината или прякото участие.

FIG си запазва правото да започне дисциплинарно производство пред Етичната комисия, която може да наложи допълнителни санкции, включително отстраняване от състезания и събития на FIG за определен период или брой състезания, в съответствие с приложимите правила и дисциплинарни процедури на FIG.

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