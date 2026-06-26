"Червената лампа" светна за 4-кратните шампиони - Нагелсман пак изкара германския влак извън релси

Какво да правиш в последния си мач от груповата фаза на Световното първенство, когато вече си се класирал на 1/16-финалите? Отговорът е: вкарай гол още във втората минута и не поглеждай назад. Германия изпълни първата част, но след това загуби инерция, а на нейно място дойде хаотична загуба, която разкри ограниченията на селекцията на Юлиан Нагелсман. Разбира се, този мач нямаше никакво значение за бундестима и капитанът на отбора Йошуа Кимих остана оптимист, въпреки загубата, но предупреди съотборниците си.

Кимих предупреди германците след загубата от Еквадор, но Нагелсман си затвори очите

Кимих посочи ключов проблем на германския отбор: "Продължаваме да каним противника да атакува, като губим топката, което го прави по-силен. За щастие, това не променя много нещата. Но не можем да си позволим повече загуби. Това е ясно. Не можем да допускаме по един или два гола всеки мач. Трябва да сведем до минимум броя на загубите на топката, и тогава ще можем да победим всеки." Но при последния съдийски сигнал усещането беше съвсем друго. Сякаш Германия отново се превърна в отбора, разочаровал на предните две световни първенства. От състав в добра форма, надминаващ очакванията на феновете си и носещ се на вълната на радостта от големите победи и попаденията в последната минута, в такъв, който е спрян в разгара си. Песента, която съпътстваше бундестима по време на турнира досега, беше "Влакът няма спирачки". Днес не само че имаше спирачки, но отборът сякаш излезе от релсите.

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Давид Раум започна като титуляр на мястото на контузения Натаниел Браун и изигра мач, който би искал да забрави. Антонио Рюдигер замени контузения Нико Шлотербек и стартира бавно, преди да подобри играта си. Но те не бяха единствените. Феликс Нмеча, който досега беше най-изявеният играч на Германия в турнира, изпитваше затруднения. Александър Павлович сам си отне правото да играе през второто полувреме, след като получи и жълт картон. Трудно беше и за Лерой Сане, който отбеляза първия гол за Германия и би бил героят на деня след седмици на остра критика от медиите. В крайна сметка дори неговото представяне остана на заден план на фона на колективното разочарование.

"Разликата днес беше, че съперникът искаше да спечели повече от нас", каза още Кимих след мача. Нагелсман пък реагира остро на думите на своя капитан: "Еквадор е искал победата повече от нас? Това е глупост!" Напротив. Мачът беше "всичко или нищо" за южноамериканците, които успяха да се класират именно чрез победата си. Те продължават към елиминациите, след като се наредиха сред най-добрите отбори, завършили на третата позиция. След това Нагелсман заяви, че най-важното в този момент е да се запази спокойствие и да се прояви търпение.

Съвсем скоро ще стане ясно колко спокойни всъщност са четирикратните шампиони и най-важното - ще се разбере дали срещу Еквадор беше загубено нещо повече от просто един мач. Нагелсман обаче трябва да свали розовите очила, тъй като след провалите през 2014 и 2018 година, сега има шанс да успокои нацията в следващите четири години, а това няма да стане просто с оптимизъм.

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