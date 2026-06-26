Легендарен боксьор, спрял Кубрат Пулев за световната титла, пристига на посещение в България

Една от най-големите легенди в историята на бокса ще пристигне в България следващата седмица по покана президента на родната федерация Красимир Инински. Става въпрос за бившия двукратен шампион в тежка категория - Владимир Кличко. Емблематичният украинец в момента изпълнява длъжността на глобален посланик на спорта, промотирайки го в целия свят. Кличко ще бъде в столицата на 29 и 30 юни, като основната цел на посещението му ще е да научи повече за организациите по предстоящото Европейско първенство, което ще се проведе в София.

Владимир Кличко идва в България преди Европейското

Между 15 и 26 септември столичната "Асикс Арена" ще посрещне европейския елит в бокса за надпреварата за мъже и жени на Стария континент. Кличко ще пристигне в понеделник в компанията на Александър Красюк, който е мениджър на настоящия шампион в тежка категория Олександър Усик, и генералния секретар на европейския бокс Мартин Волке. След пристигането си украинецът ще се срещне с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. В същия ден той ще посети и боксовата зала на "Герена", заедно с Красимир Инински, който е започнал професионалния си път именно там. Във втория ден от визитата си бившият шампион ще се види с председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

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Владимир Кличко е едно от най-познатите имена в съвременния бокс. Той е двукратен световен шампион, като държи поясите на IBF, WBA, WBO и IBO в продължение на рекордните 4382 дни. Украинецът има 64 победи в 69 мача на професионалния ринг, а отвъд него е олимпийски първенец от Игрите в Атланта през 1996 година. Кличко е добре позната фигура у нас заради двубоя му с Кубрат Пулев през 2014 година. Тогава шампионът "разпердушини" българския боксьор за световната титла в свръхтежка категория.