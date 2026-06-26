Ужас на плажа в Биариц: Скала погреба водолази под водата по време на 40-градусов ад

Огромна скала се срути в популярния френски курорт Биариц в Югозападна Франция вчера вечерта, 24 юни, около 20:20 ч. местно време. Инцидентът се е случил точно под емблематичния фар на града, близо до плажа Мирамар. По това време районът е бил пълен с плажуващи и плувци, търсещи прохлада, тъй като Франция е затисната от гореща вълна с температури над 40 градуса.

Трима водолази, двама мъже и една жена, са били в морето под скалата по времето, когато около 2000 квадратни метра скални парчета са паднали във водата. Един водолаз е успял да се спаси, жената е намерена мъртва три часа по-късно, а третият човек все още е в неизвестност, съобщават днес френски медии. Издирването е преустановено за момента и ще бъде възобновено, след като бъде потвърдена стабилността на скалата.

"Често седяхме на мястото, където скалата се срути, и гледахме залеза. Никога не сме предполагали, че скалата може да се срути", разказва очевидец пред AFP.

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Причината за срутването все още е неизвестна. Властите са започнали разследване.

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