Спорт:

Опасните жеги идват! Първи червен код за изключително високи температури обявиха в наша съседка (ВИДЕО)

26 юни 2026, 15:50 часа 327 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Опасните жеги идват! Първи червен код за изключително високи температури обявиха в наша съседка (ВИДЕО)

Националната метеорологична администрация на Румъния (ANM) издаде нови предупреждения за гореща вълна, обхващащи цялата страна. Метеоролозите прогнозират, че горещата вълна ще се засили и ще обхване по-голяма територия през следващите дни, като температурите могат да достигнат 40 °C, придружени от засилен термичен дискомфорт и тропически нощи. Според ANM "горещата вълна ще се разшири и засили в западните, северозападните и централните части на страната, а от неделя (28 юни) – и в останалите региони. Условия за гореща вълна ще настъпят в петък (26 юни), особено на запад и северозапад, в събота (27 юни) също в централната част и на места на юг, а от неделя (28 юни) – в цялата страна. Термичният дискомфорт ще продължи да се увеличава, а индексът на температура и влажност (THI) ще надхвърли критичния праг от 80 единици в равнинните райони, а по-късно и в хълмистите региони.", пише "Romania Journal".

Още: Историческа жега в Европа: Температури с 15 градуса над нормата, смъртни случаи и хаос (ВИДЕО)

Очаква се максималните температури да варират между 32 °C и 40 °C. Прогнозират се и "тропически нощи" с минимални температури обикновено между 18 °C и 25 °C, добавят метеоролозите. ANM отбелязва, че интензивната гореща вълна ще продължи и през първите дни на юли. 

Жълт и оранжев код за жега

АНМ също така издаде предупреждение с жълт код за високи температури и термичен дискомфорт, валидно от 26 юни, 10:00 ч., до 27 юни, 10:00 ч. В петък вълната от жега ще обхване всички региони. В Олтения, Мунтения, Северна Добруджа, Молдова, южния Банат, както и в южната и източната част на Трансилвания температурите ще бъдат необичайно високи за този период, като максималните ще варират между 30 °C и 34 °C. Топлинният дискомфорт ще бъде значителен, а индексът THI леко ще надхвърли критичния праг от 80 единици в равнинните и някои хълмисти райони. Минималните температури като цяло ще варират между 16 °C и 21 °C.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Оранжево предупреждение за жега е в сила от петък 10:00 ч. до събота 10:00 ч. "В Кришана, Марамуреш, северния Банат, както и в северна, западна и централна Трансилвания, горещата вълна ще се засили, с много високи температури и локални условия на гореща вълна. Термичният дискомфорт ще бъде значителен, а индексът THI ще надхвърли 80 единици", съобщи ANM. Максималните температури ще варират между 33 °C и 37 °C, като най-високите стойности ще бъдат в Западната равнина, докато нощните минимуми като цяло ще бъдат между 18 °C и 23 °C. 

Предупреждения за уикенда и първи червен код

От събота сутринта до неделя в 10:00 часа ще бъде в сила ново жълто предупреждение за жега. В събота горещата вълна ще продължи в Олтения, Мунтения, Северна Добруджа и Молдова, като максималните температури ще варират между 30 °C и 34 °C, а термичният дискомфорт ще остане силен.

Още: Климатична лудост в Европа: След 40°C жега, идва сняг

От събота сутринта до неделя сутринта ще бъде в сила и ново оранжево предупреждение. В Банат, Кришана, Марамуреш и Трансилвания горещата вълна ще се засили още повече, като температурите в Западната равнина ще достигнат 38°C–39°C. Очакват се тропически нощи с минимални температури между 17°C и 22°C.

За неделя (28 юни) предупрежденията за горещина се повишават до жълто, оранжево и червено ниво, валидни до понеделник сутринта. В Северна Добруджа и югоизточната част на Мунтения максималните температури ще бъдат между 30 °C и 34 °C при оранжево ниво на предупреждение. Банат, Олтения, по-голямата част от Мунтения и Молдова остават под оранжева тревога със силна жега и индекс на топлинния стрес (THI) над 80 единици.

Червеният код за жега – първи за сезона – ще засегне Кришана, Марамуреш, Трансилвания и северната част на Молдова. В тези райони ще се наблюдават екстремни температури, сравними с историческите рекорди за юни, с максимални температури между 35 °C и 38 °C, а на места до 39 °C–40 °C в Марамуреш, Кришана и северозападна Трансилвания. Тропическите нощи ще продължат, с минимални температури между 17 °C и 25 °C.

Още: Невиждана жега във Франция погуби десетки, Европа "гори" с рекордни температури (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Румъния Жега червен код високи температури гореща вълна
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес