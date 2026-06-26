Опасните жеги идват! Първи червен код за изключително високи температури обявиха в наша съседка (ВИДЕО)

Националната метеорологична администрация на Румъния (ANM) издаде нови предупреждения за гореща вълна, обхващащи цялата страна. Метеоролозите прогнозират, че горещата вълна ще се засили и ще обхване по-голяма територия през следващите дни, като температурите могат да достигнат 40 °C, придружени от засилен термичен дискомфорт и тропически нощи. Според ANM "горещата вълна ще се разшири и засили в западните, северозападните и централните части на страната, а от неделя (28 юни) – и в останалите региони. Условия за гореща вълна ще настъпят в петък (26 юни), особено на запад и северозапад, в събота (27 юни) също в централната част и на места на юг, а от неделя (28 юни) – в цялата страна. Термичният дискомфорт ще продължи да се увеличава, а индексът на температура и влажност (THI) ще надхвърли критичния праг от 80 единици в равнинните райони, а по-късно и в хълмистите региони.", пише "Romania Journal".

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Очаква се максималните температури да варират между 32 °C и 40 °C. Прогнозират се и "тропически нощи" с минимални температури обикновено между 18 °C и 25 °C, добавят метеоролозите. ANM отбелязва, че интензивната гореща вълна ще продължи и през първите дни на юли.

Жълт и оранжев код за жега

АНМ също така издаде предупреждение с жълт код за високи температури и термичен дискомфорт, валидно от 26 юни, 10:00 ч., до 27 юни, 10:00 ч. В петък вълната от жега ще обхване всички региони. В Олтения, Мунтения, Северна Добруджа, Молдова, южния Банат, както и в южната и източната част на Трансилвания температурите ще бъдат необичайно високи за този период, като максималните ще варират между 30 °C и 34 °C. Топлинният дискомфорт ще бъде значителен, а индексът THI леко ще надхвърли критичния праг от 80 единици в равнинните и някои хълмисти райони. Минималните температури като цяло ще варират между 16 °C и 21 °C.

Zile de foc în România: val de aer fierbinte, temperaturi ridicate, disconfort termic. Sfaturile medicilor: multă apă, ajustarea alimentației, limitarea deplasărilor după ora 11.00 https://t.co/3z3xwCGkaj pic.twitter.com/BWCqT3xYpR — TVR Info (@StirileTVR) June 25, 2026

Оранжево предупреждение за жега е в сила от петък 10:00 ч. до събота 10:00 ч. "В Кришана, Марамуреш, северния Банат, както и в северна, западна и централна Трансилвания, горещата вълна ще се засили, с много високи температури и локални условия на гореща вълна. Термичният дискомфорт ще бъде значителен, а индексът THI ще надхвърли 80 единици", съобщи ANM. Максималните температури ще варират между 33 °C и 37 °C, като най-високите стойности ще бъдат в Западната равнина, докато нощните минимуми като цяло ще бъдат между 18 °C и 23 °C.

Предупреждения за уикенда и първи червен код

От събота сутринта до неделя в 10:00 часа ще бъде в сила ново жълто предупреждение за жега. В събота горещата вълна ще продължи в Олтения, Мунтения, Северна Добруджа и Молдова, като максималните температури ще варират между 30 °C и 34 °C, а термичният дискомфорт ще остане силен.

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От събота сутринта до неделя сутринта ще бъде в сила и ново оранжево предупреждение. В Банат, Кришана, Марамуреш и Трансилвания горещата вълна ще се засили още повече, като температурите в Западната равнина ще достигнат 38°C–39°C. Очакват се тропически нощи с минимални температури между 17°C и 22°C.

За неделя (28 юни) предупрежденията за горещина се повишават до жълто, оранжево и червено ниво, валидни до понеделник сутринта. В Северна Добруджа и югоизточната част на Мунтения максималните температури ще бъдат между 30 °C и 34 °C при оранжево ниво на предупреждение. Банат, Олтения, по-голямата част от Мунтения и Молдова остават под оранжева тревога със силна жега и индекс на топлинния стрес (THI) над 80 единици.

Червеният код за жега – първи за сезона – ще засегне Кришана, Марамуреш, Трансилвания и северната част на Молдова. В тези райони ще се наблюдават екстремни температури, сравними с историческите рекорди за юни, с максимални температури между 35 °C и 38 °C, а на места до 39 °C–40 °C в Марамуреш, Кришана и северозападна Трансилвания. Тропическите нощи ще продължат, с минимални температури между 17 °C и 25 °C.

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