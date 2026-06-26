Голяма победа на Димитър Стоянов и BIRD.bg в съда срещу делата за натиск

Окръжният съд в Бургас окончателно е отменил запора над банковата сметка на разследващия журналист от BIRD.bg Димитър Стоянов по едно от делата шамари (SLAPP) срещу представителя на медията. Проблемът със запорите стигна и до Върховния касационен съд (ВКС). През април стана ясно, че журналистът е със запорирани сметки, след като петима бургаски съдии са уважили исковете за запор на Николай Филипов, по прякор Пъдпъдъка, посочиха тогава от изданието. Филипов е бургаски бизнесмен и бивш митничар. Запорите са за 25 000 евро след заведени нови пет дела. Според BIRD това са само половината от "делата шамари" , които Пъдпъдъка води срещу тях.

Сега изданието споделя, че е извоювало "ключова победа в битката срещу съдебния натиск и цензурата, маскирани като граждански дела".

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Хонологията

Обезпечителна мярка (запор над банковата сметка) на Димитър Стоянов бе наложена по едно от делата пред Районен съд – Бургас от съдия Стоян Мутафчиев, по искане на Николай Филипов. Филипов претендира за сумата от 5000 евро за „вреди“ от разследване, озаглавено „Наследството на нотариуса: #Пъдпъдъка иска половин милион неустойка със съмнителен документ“.

Вместо нормален съдебен спор обаче срещу Димитър Стоянов са заведени общо 10 искови молби. "Това е класически пример за SLAPP (стратегическо дело срещу публично участие), целящо финансово изтощаване и заглушаване на критични гласове", казват от BIRD.

По едно от делата, по които беше наложен запор, вече медията спечели и съдебният изпълнител следва веднага да вдигне запора. По останалите дела предстои съдът да се произнесе, като изданието е подало частни жалби.

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Мотивите на съда: Обезпеченията не могат да бъдат инструмент за ликвидиране на журналисти и медии

В своя съдебен акт състав на Окръжен съд – Бургас, с председател Мариана Карастанчева, докладчик Пламена Георгиева-Върбанова и член Кирил Стоянов, отсъжда срещу опитите за цензура чрез финансов натиск през запори с няколко извода, цитират решението от BIRD:

Не може да се допуска възпиращ ефект: Всякакви финансови санкции и предварителни мерки срещу медии или журналисти (дори леки) имат опасен възпиращ ефект върху свободата на печата по въпроси от обществен интерес.

Нелегитимна цел: Масовото завеждане на дела и искането на запори по всяко едно от тях би довело до прекомерно и очевидно съсипване на финансовите възможности на журналиста. Това е ясна индикация, че целта на ищеца не е да защити правото си, а да наложи предварителна санкция и да попречи на професионалната журналистическа дейност на Димитър Стоянов.

Липса на нужда и непропорционалност: Налагането на запор върху всички банкови сметки е изцяло несъразмерна мярка. Николай Филипов по никакъв начин не е доказал, че без този суров запор няма да може да вземе парите си при евентуална победа.

Факти срещу мнения: Твърденията за факти подлежат на проверка за вярност, а оценъчните съждения (мнения) изразяват субективна позиция и са противоправни само ако са изразени в обидна или вулгарна форма според обществения морал.

Снимка: Димитър Стоянов, архив, Facebook

Поради тези съображения Окръжният съд отменя изцяло обезпечението и обезсилва издадената заповед за запор.

"Абсурдният натиск чрез запори, на какъвто е подложен нашият колега Димитър Стоянов, е разпространяващ се проблем в България", казват от BIRD.bg.

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Проблемът стигна до Върховния касационен съд

След искане на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов (в предишния кабинет - на Андрей Гюров) във ВКС вече е образувано Тълкувателно дело № 4/2026 г.

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на ВКС трябва да реши дали съдилищата ще продължат автоматично да допускат запори по парични искове (a priori), или ще бъдат длъжни да извършват конкретна преценка за пропорционалност във всеки отделен случай.

Министерството на правосъдието изрично подчертава рисковете, които и конкретният случай илюстрира:

Инструмент за натиск: Настоящата практика позволява обезпечителното производство да се превърне от средство за защита в инструмент за натиск и злоупотреба от страна на заможни ищци.

„Смразяващ ефект“: Субекти със значителни финансови ресурси умишлено използват съдебни мерки (като запори), за да упражняват натиск върху граждански активисти и журналисти (в пълно противоречие с европейската Директива Anti-SLAPP).

Нарушаване на ЕКПЧ: Автоматичните запори нарушават правото на собственост (Протокол № 1 от ЕКПЧ) и застрашават свободата на изразяване (чл. 10 от ЕКПЧ), особено когато увреждат дейността на журналисти.

Янкулов предложи на ВКС изцяло да отрече досегашната автоматична презумпция за запори и да въведе задължителна преценка за пропорционалност, съобразявайки баланса на интересите между страните.