Сняг срути мол в Русия (ВИДЕО)

Двама души бяха ранени при срутване на търговски център в Новосибирск. Все още е възможно да има хора, затрупани под развалините. Спасители работят по разчистването на развалините по улица „Наумова“, където се намира обектът. Кадри от мястото на инцидента показват, че обилният сняг върху покрива е вероятната причина за срутването на конструкцията.

Други ранени?

Предполага се, че под срутената сграда може да има затрупани още няколко души. По информация от министерството на извънредните ситуации няколко автомобила, паркирани близо до сградата на търговския център, също са пострадали при срутването. Образувано е наказателно дело, предаде ТАСС.

Припомняме, че през ноември 2025 г. по време на разрушаването на големия комплекс "Снейком" в руския град Красногорск огромен участък от конструкцията се отчупи и рухна на земята. Тогава отломки летяха десетки метри, счупвайки прозорци на паркирани коли и близки сгради, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Най-малко двама души бяха ранени - минувач е затрупан под камъни и метални отломки, а жена пострада от натрошено стъкло.

