Спомен за Пригожин: Москва изгражда собствена армия (ВИДЕО)

Приближеният до ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ разказва, че в новата ЧВК вече има 5000 бойци. Работи се всички те да са добре обучени – за целта инструктори са ветерани от руските специални части, от ЧВК Вагнер, както и действащи в руската милиция служители. "Особено се набляга на физическата и огневата подготовка; дори обикновените секретари и чиновници имат право да носят оръжие и трябва да преминат през обучение, по-високо от изискваното в някои звена на руското военно министерство и руското МВР", пише каналът. И добавя – скоро се очаква тренировъчен лагер в Хасавюрт, в една от базите на руските спецчасти "Алфа". Цената на обучението там е 200 000 рубли на човек, добавя ВЧК-ОГПУ.

Заплатите в новата ЧВК са високи – минимум 175 000 рубли за войник. А според информацията на телеграм канала, планът е да се наемат 15 000 бойци и след това да се мисли за последващо разширяване на щата. Всичко това организационно върви под шапката на общинската милиция в Москва.

На фронта в Украйна няма някакви сериозни проблеми в ситуацията – за трети пореден ден броят на бойните сблъсъци е приблизително един и същ. През изминалото денонощие според сводката на украинския генщаб са станали 88 бойни сблъсъка – предишния ден бяха 84, преди това бяха 87. Въпреки лошото време в Украйна, боевете не намаляват чувствително и единствено що се отнася до използването на дронове има повече пречки – артилерийският огън изобщо не е засегнат, а според говорител на украинската армия руската авиация също не намалява активността си специално при Авдеевка.

(КАРТА) Най-горещо е при Авдеевка – 25 отблъснати руски пехотни атаки, при Бахмут са 21, според украинската сводка. В сутрешния обзор на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов обаче пише, че ситуацията при Авдеевка не се е променила значително. Подобен е тонът в обзора и на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – единствената разлика с казаното от Пегов е, че имало леко разширение на руския контрол източно от Степово (3 километра северозападно от Авдеевка). Основание за това твърдение вероятна са кадрите на зверския разстрел на двама невъоръжени и предали се украински войници – Украйна вече подаде информация за случая пред ООН: Руски войници разстреляха предали се украински войници (ВИДЕО, 18+). Но украинският военен анализатор Константин Машовец още вчера сутринта писа, че украинската армия е успяла да контраатакува и да изхвърли руснаците от две позиции южно от Степово, с което е принудила руските сили да се ориентират на изток-североизток, а южно от Новокалиново (7 километра северно от Авдеевка) е станало същото. Говорителят на украинската армия за Таврийското направление полковник Олександър Щупун коментира, че руските сили извършват известно прегрупиране при Авдеевка заради високия брой дадени от тях жертви:

The 47th mechanized brigade attacks a group of Russian infantry men, approaching the railway tracks east of Stepove. Immediately covered with both cluster and conventional ammunition. pic.twitter.com/RnoN67e5UX