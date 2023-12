Нов руски пробив: Руски източници охладиха ентусиазма. В Русия има лов на ЛГБТ (ВИДЕО)

(СНИМКИ) "Всъщност руските въоръжени сили окупираха няколко улици в югозападната част на града и забиха знаме на една от най-крайните къщи. Все още е рано да се говори за пълно превземане на населеното място, въпреки че ситуацията се развива все повече в тази посока - украинските въоръжени сили все още държат позиции в северозападната част на града" - това буквално пише в сводката на "Рибар". Руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов също пише, че "повечето" от Маринка е превзета, но не цялата и че изглежда украинците вече не смятат за приоритет да държат отбраната на мястото.

Противно на това съобщение, политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке побърза да обяви превземането на Маринка в профила си в Twitter. Логично в отговорите на твърдението му беше посочено именно съобщението на "Рибар", че това не е вярно.

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете по целия фронт остава де факто същата, както предишното денонощие. Най-горещо е било при Бахмут и при Авдеевка – по 21 отразени руски пехотни атаки в двете направления според украинските официални данни. "Рибар" пише, че при Бахмут продължават битките до Богдановка (5 километра северозападно от Бахмут) и Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут), но без значителна промяна на позициите, а украинският генщаб информира за отбити руски атаки още при Григоровка и Ивановско (6 километра югозапад-запад от Бахмут). Семьон Пегов обаче твърди, че украинската армия се изтегляла от позиции при Богдановка.

За Авдеевка "Рибар" говори как руснаците вече влезли в горския пояс южно от Новокалиново (7 километра северно от Авдеевка), както и че имало руски напредък и завземане на височини източно и западно от Северно (6 километра западно от Авдеевка), но украинският генщаб изрично посочва района южно от Новокалиново и Северно като позиции, където през изминалото денонощие са спрени руски пехотни атаки. Геолокализирани видеокадри (18+) на бомбардировки с дронове по руски окопни позиции подсказват, че руснаците са успели да напреднат източно и югоизточно от Степово (3 километра северозападно от Авдеевка), но руските сили така и не могат да заемат позиции там. "Има тактическо (руско) настъпление зад железопътната линия по фронта", обобщава Пегов за района при Степово – тоест никакъв значим руски напредък.

Още: Дузина убити руски войници само за час: Украинските снайперисти действат (ВИДЕО, 18+)

За източния бряг на Днепър "Рибар" пише, че украинците са прехвърлили още сили в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Нито една от страните не владее инициативата, добавя Пегов. И двата руски военни канала не споменават нищо за западното Запорожие – там изглежда фронтът е стабилен и атаките от двете страни, западно от Работино (10 километра южно от Орехов) и северозападно от Върбово (18 километра югоизточно от Орехов) не дават решаващ резултат.

В направлението към Купянск и Луганска област руснаците се мъчат да пробият при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и засега не успяват. Геолокализирани видеокадри на обстрел и унищожение на два руски танка югоизточно от Вилшана (15 километра североизточно от Купянск) подсказват, че руснаците имат известен напредък там – но говорителят на украинските сухопътни сили подполковник Володимир Фитьо коментира, че в този регион на фронта руснаците са намалили темпото на атаките и се прегрупират:

През тази нощ Русия е изстреляла 11 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна, свалени са 10 от тях, твърдят украинските ВВС. Свалена е и една ракета Х-59:

Mobile air defence groups operating in the Kyiv area. Video from Lieutenant General and the Commander of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine, Serhiy Naiev. https://t.co/vzlIgLx49O pic.twitter.com/gsMnAydJbq

Същевременно говорителят на украинските ВВС полковник Юрий Игнат коментира, че на Украйна ѝ трябват 200 изтребителя F-16 и то с определени модификации, за да наложи въздушно превъзходство във войната с Русия. Западните съюзници обаче са поели ангажимент за само 60:

Още: Путин увеличава руската армия с 15 на сто

"They plan to give Ukraine 60 F-16 planes, but the required number is 200. We need them with modifications to compete with the Russians in the air," Ukrainian Air Force spokesman Yuriy Ignat told how many planes have now been promised by Western partners. pic.twitter.com/A4T1qsBOEh