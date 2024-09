Среща "със скъпия приятел Зеленски": Лидерите на Латвия, Литва, Чехия и Молдова пристигнаха в Киев

В сряда, 11 септември, в украинската столица пристигнаха президентът на Литва Гитанас Науседа, председателят на чешкия сенат Милош Вистрцил, латвийският премиер Евика Силина и председателят на молдовския парламент Игор Грос.

Малко по-късно пристигна след 9-часово пътуване с влак от Полша и американският държавен секретар Антъни Блинкен, придружен от британския външен министър Дейвид Лами. По време на визитата си те ще обсъдят по-нататъшно облекчаване на правилата за изстрелване на западни оръжия по цели в Русия.

"Току-що пристигнах в Киев. За м ен е удоволствие да се срещна с моя скъп приятел Володимир Зеленски в знак на солидарност с Украйна", написа президентът на Литва Науседа в социалната мрежа X. Пак там Евика Сивина публикува видео от пристигането си на гарата в Киев.

Just arrived in Kyiv. Good to return and meet my dear friend @ZelenskyyUa in solidarity with Ukraine.



Bringing military and economic support for 🇺🇦 is crucial to defend its sovereignity and territorial integrity. pic.twitter.com/G0Ajwo4bBv