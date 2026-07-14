Войната в Украйна:

Три танкера са ударени в Ормузкия проток (ВИДЕА)

14 юли 2026, 6:03 часа 904 прочитания 0 коментара
Снимка: istock
Три танкера са ударени в Ормузкия проток (ВИДЕА)

Три танкера са ударени с ракети и снаряди в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи "Ройтерс". Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че два танкера се удариха от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман снощи. Загинал е един член на екипажа на единия от танкерите, индийски гражданин, а още осем са ранени. На борда и на двата танкера е избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. ОАЕ осъди атаката и я определи като сериозно нарушение на международното право. Още: Напрежението около Ормузкия проток расте: САЩ с нови удари срещу Иран

Нарушение на международното право

Още: Иран опитва да надцака Тръмп с по-ниски такси за Ормузкия проток

Агенцията за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи, че танкер е бил ударен от снаряд с неизяснен произход на 40 морски мили североизточно от оманския град Калхат. Няма пострадали хора сред екипажа.

Тази нощ САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран за трети пореден ден, след като миналия вторник Иран започна да атакува кораби, които преминават през протока.

Американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери, че ударите срещу Иран са насочени срещу военните му способности в Ормузкия проток. Същевременно Тръмп заяви, че не е решил, че не може да бъде постигната договореност с Техеран чрез преговори.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той каза още, че е възможно ирански дронове да се намират в Куба.

Освен това Тръмп е изпратил формално уведомление до Конгреса, че военните действия с Иран са били възобновени на 7 юли – акт, който според правителството на Тръмп отваря нов 60-дневен прозорец за използване на военна сила без одобрението на Конгреса. И всичко това на фона на сладки приказки, че "накрая ще контролираме всичко", като Тръмп визира военно обезвреждане на Иран:

Още: Преминаването през Ормузкия проток е невъзможно: Иран и САЩ си размениха удари

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ОАЕ Ормузкия пролив танкери Ормузки проток
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес