Три танкера са ударени в Ормузкия проток (ВИДЕА)

Три танкера са ударени с ракети и снаряди в Ормузкия проток край бреговете на Оман, съобщи "Ройтерс". Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че два танкера се удариха от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман снощи. Загинал е един член на екипажа на единия от танкерите, индийски гражданин, а още осем са ранени. На борда и на двата танкера е избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. ОАЕ осъди атаката и я определи като сериозно нарушение на международното право. Още: Напрежението около Ормузкия проток расте: САЩ с нови удари срещу Иран
Нарушение на международното право
🚨 JUST IN— China Times (@ChinaTimesX) July 13, 2026
Iran launches a major attack on a number of ships in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/8l8pdZXUdX
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Агенцията за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO) съобщи, че танкер е бил ударен от снаряд с неизяснен произход на 40 морски мили североизточно от оманския град Калхат. Няма пострадали хора сред екипажа.
Тази нощ САЩ започнаха да нанасят удари срещу Иран за трети пореден ден, след като миналия вторник Иран започна да атакува кораби, които преминават през протока.
One day after Trump's statement "We completely destroyed the Iranian naval power," a US ship trying to cross Hormuz was sunk... 🇮🇷💥🔥🚀 pic.twitter.com/q01oa61MV4— IRGC (@IRGC_Press) July 13, 2026
Американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери, че ударите срещу Иран са насочени срещу военните му способности в Ормузкия проток. Същевременно Тръмп заяви, че не е решил, че не може да бъде постигната договореност с Техеран чрез преговори.
Той каза още, че е възможно ирански дронове да се намират в Куба.
𝗜𝗿𝗮𝗻 🇮🇷 𝗵𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼𝘆𝗲𝗱 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗠𝗤-9𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻— █████🚨⚠️ (@1_tkp_) July 13, 2026
Kuwait "Strait of Hormuz Bahrain
"Lindsey Graham" Oman
"Qeshm Island" https://t.co/AyIfT8cran pic.twitter.com/5qY9ovvqlZ
Освен това Тръмп е изпратил формално уведомление до Конгреса, че военните действия с Иран са били възобновени на 7 юли – акт, който според правителството на Тръмп отваря нов 60-дневен прозорец за използване на военна сила без одобрението на Конгреса. И всичко това на фона на сладки приказки, че "накрая ще контролираме всичко", като Тръмп визира военно обезвреждане на Иран:
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
We are taking out all of their capability for anything having to do with the Hormuz Strait.
I think, in the end, we will end up controlling the whole thing. pic.twitter.com/2m4tkimAJA
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