За случая "Мартин Атанасов": bTV може да се сблъска с неприятности със СЕМ заради еврозаконодателство

Проверка на редакционната политика на bTV и дали тя отговаря на заложените принципи и текстовете на Европейския акт за свобода на медиите и как те са интегрирани във вътрешните редакционни правила на медиите - това поискаха три много разпознаваеми лица в българската сфера на медиите: доц. Иво Инджов, доц. Светлана Божилова и гл. ас. Дарина Сарелска, която преди време беше начело на "Новини и актуални предавания" в Нова телевизия.
В подписано от тримата писмо се иска СЕМ да разследва bTV заради случая с Мартин Атанасов, който беше поканен да гостува в "Лице в лице", водено от Цветанка Ризова, но директорът на "Новини и актуални предавания" Асен Иванов спря гостуването - чат комуникация за това изтече онлайн и случаят се превърна в скандал - ОЩЕ: "Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов
Затова доц. Инджов, доц. Божилова и гл. ас. Сарелска искат от СЕМ следното:
- да провери дали случаят представлява изолиран инцидент или е част от системна практика на персонални забрани и редакционна намеса, несъвместима с принципите на редакционна независимост и плурализъм
- да провери дали вътрешните правила на bTV съответстват на Закона за радиото и телевизията и на Европейския акт за свободата на медиите, включително дали гарантират правото на журналистите да упражняват професията си независимо и да отказват разпореждания, противоречащи на професионалните стандарти
- да организира публично изслушване по случая на директора на новините и ръководството на телевизията, и да изиска официално становище за предприетите мерки
- да прецени дали са налице основания за наблюдение върху изпълнението на лицензионните задължения на телевизията по отношение на защитата на обществения интерес
- да започне системно да следи за прилагането на Европейския акт за свободата на медиите и неговото интегриране във вътрешните редакционни правила на българските медии
Отделно, има призив и към собствениците на bTV за вътрешна проверка и да публикуват правила как се вземат решения кой да бъде канен и кой - не - Още: Директор на bTV обясни защо направи "черна писта" за участие на Мартин Атанасов - младежът, показал истината за катастрофите в България
В писмото се напомнят основите на еврозаконодателството:
"Получателите на медийни услуги следва да имат възможността за достъп до качествени медийни услуги, които са създадени от журналисти по независим начин и в съответствие с журналистическите стандарти". "Достъпът до такива услуги следва да бъде гарантиран и чрез предотвратяване на опитите за заглушаване на изразяващи несъгласие журналисти – от заплахи и тормоз до цензура".
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