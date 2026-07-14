За случая "Мартин Атанасов": bTV може да се сблъска с неприятности със СЕМ заради еврозаконодателство

Проверка на редакционната политика на bTV и дали тя отговаря на заложените принципи и текстовете на Европейския акт за свобода на медиите и как те са интегрирани във вътрешните редакционни правила на медиите - това поискаха три много разпознаваеми лица в българската сфера на медиите: доц. Иво Инджов, доц. Светлана Божилова и гл. ас. Дарина Сарелска, която преди време беше начело на "Новини и актуални предавания" в Нова телевизия.

В подписано от тримата писмо се иска СЕМ да разследва bTV заради случая с Мартин Атанасов, който беше поканен да гостува в "Лице в лице", водено от Цветанка Ризова, но директорът на "Новини и актуални предавания" Асен Иванов спря гостуването - чат комуникация за това изтече онлайн и случаят се превърна в скандал - ОЩЕ: "Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов

Затова доц. Инджов, доц. Божилова и гл. ас. Сарелска искат от СЕМ следното:

да провери дали случаят представлява изолиран инцидент или е част от системна практика на персонални забрани и редакционна намеса, несъвместима с принципите на редакционна независимост и плурализъм

да провери дали вътрешните правила на bTV съответстват на Закона за радиото и телевизията и на Европейския акт за свободата на медиите, включително дали гарантират правото на журналистите да упражняват професията си независимо и да отказват разпореждания, противоречащи на професионалните стандарти

да организира публично изслушване по случая на директора на новините и ръководството на телевизията, и да изиска официално становище за предприетите мерки

да прецени дали са налице основания за наблюдение върху изпълнението на лицензионните задължения на телевизията по отношение на защитата на обществения интерес

да започне системно да следи за прилагането на Европейския акт за свободата на медиите и неговото интегриране във вътрешните редакционни правила на българските медии

Отделно, има призив и към собствениците на bTV за вътрешна проверка и да публикуват правила как се вземат решения кой да бъде канен и кой - не - Още: Директор на bTV обясни защо направи "черна писта" за участие на Мартин Атанасов - младежът, показал истината за катастрофите в България

В писмото се напомнят основите на еврозаконодателството:

"Получателите на медийни услуги следва да имат възможността за достъп до качествени медийни услуги, които са създадени от журналисти по независим начин и в съответствие с журналистическите стандарти". "Достъпът до такива услуги следва да бъде гарантиран и чрез предотвратяване на опитите за заглушаване на изразяващи несъгласие журналисти – от заплахи и тормоз до цензура".

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