"Ретро лятото продължава": Проф. Рачев с добра новина за времето на Балканите

Ще го обърнем – дъжд, слънце. Ретро лятото си продължава с пъна сила. България е в зона на относително ниско атмосферно налягане. Когато топлото е над Западна Европа, в Източна е по-хладно. Днес, в сряда и в четвъртък една пасторално време, топло, но няма да е тази гореща вълна. В петък идва глътка въздух за Лондон и Париж. Но след това отново става горещо. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Той обясни, че топлото в момента е над Италия. При нас в края на седмицата ще е 36-37-38 градуса.

От понеделник (20 юли) горещините отново връхлитат Европа. В Мадрид ще е над 40 градуса. На Балканите продължава да е по-хладно, но Горещниците идват.

Времето днес

Ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е до умерен от север-северозапад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28 и 34 градуса, в София – около 29 градуса.

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В сряда ще преобладава слънчево време, но след обяд в източните райони и в планините на места ще превали и прегърми. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, в Западна северозападният вятър ще отслабне, на места и стихне. Дневните температури слабо ще се повишат.