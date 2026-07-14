Нова рафинерия на "Газпром" е в пламъци, удар има и в Геленджик (ВИДЕО)

Поредна руска петролна рафинерия гори след украинска въздушна атака. Не е много ясно какво точно е използвано за атаката - има данни не само за дронове, но и за ракети, при това те са споделени в официалния профил на губернатора на област, близо до която се намира съответната рафинерия.

Gazprom Neftekhim Salavat refinery in Salavat, Orenburg Oblast, was reportedly attacked. pic.twitter.com/hHbeZn38R2 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 14, 2026

Още: Украйна размазва Русия в Азовско море и гони вече 100 ударени танкера за седмица. Путин е превърнал съюзник на Киев в свой хъб (ОБЗОР - ВИДЕО)

Атакуваната рафинерия е "Газпром Нефтехим Салват". Това е една от най-големите рафинерии в Русия, годишно преработва около 10 млн. тона суров петрол. Разположена е в град Салват, Република Башкортостан (Башкирия). Комплексът обединява в единен цикъл преработката на въглеводороди и производството на над 150 вида петролни и нефтохимически продукти.

Според съобщение на губернатора на Оренбургска област Евгений Солнцев, в областта е обявена тревога заради атака с дронове, беше обявена и ракетна тревога. Той съобщи тези новини в официалния си профил във ВКонтакте, руския еквивалент на Facebook. Оренбургска област е съседна на Башкирия, Башкортостан се намира непосредствено северно от Оренбургска област.

Междувременно има данни за въздушна атака и в черноморския курорт Геленджик. Кметът на града Алексей Богодистов потвърждава в канала си във ВКонтакте, че има атака с дронове - но няма друга информация, има напомняне да не се снима "работата на ПВО и на спецслужбите", както и полетите на дроновете.

Explosions have been reported in Gelendzhik. A large fire broke out afterward. pic.twitter.com/d3pnLowMzp — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 14, 2026

Отделно, част от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електричество тази нощ след мащабна украинска въздушна атака, съобщи Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС. Развожаев е назначен от руските окупационни власти. "Въведен е специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички извъредни служби са в пълна готовност", написа Развожаев в руския месинджър Max.

Нов руски удар в Украйна

И тази нощ е имало руска въздушна атака срещу Киев, с данни за използвани балистични ракети. Ръководителят на военната администрация в Киев Тимур Ткаченко съобщои в канала си в Телеграм, че са били запалени две складови зони в Голосеевския район недалеч от центъра. Кметът Виталий Кличко от своя страна съобщи също в канала си в Телеграм, че отломки от дронове са паднали в открита площ в източно предградие и са подпалили автомобили.

Още: Украински дронове отново атакуваха петролна база в Ставрополския край, мащабно нападение и срещу Москва (ВИДЕО)