Западни съюзници подготвят съвместни учения край Украйна

"Коалицията на желаещите" - група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия, планира да проведе съвместни военни учения в страни, граничещи с Украйна, през следващите месеци като част от подготовката за планирани многонационални сили за подкрепа. След разговори с германския канцлер Фридрих Мерц, украинския президент Володимир Зеленски и британския премиер Киър Стармър в Париж, френският президент Еманюел Макрон съобщи, че ученията ще демонстрират, че коалицията е "готова, решителна и надеждна – по суша, във въздуха и по море".

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Макрон заяви, че коалицията сега разполага с многонационални сили за Украйна, които са готови за разполагане. Ученията имат за цел да изпитат оперативните планове за силите, които бяха обявени по-рано тази година като възпираща мярка и начин за подкрепа за въоръжените сили на Украйна в мирно време, включително чрез обучение и гарантиране на сигурността във въздушно пространство и морски зони.

Френският президент потвърди плановете за доставка на Украйна на допълнителни военни системи. "Подкрепата за Украйна е инвестиция в нашата собствена сигурност", каза той, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Той предупреди, че тези, които вярват, че войната ще свърши на украинските граници, ако Киев бъде изоставен, грешат.