Евтим Милошев в ролята на медиатор: Срещна се със студентите от НАТФИЗ

Министърът на културата Евтим Милошев прие на среща протестиращи студенти от НАТФИЗ и техния преподавател Нина Алтъпармакова, съобщиха от пресцентъра на културното министерство. Още в началото на срещата и двете страни са се съгласили, че Министерството на културата няма административно влияние върху висшето учебно заведение, тъй като то е към Министерство на образованието и науката. "В същото време вие сте хората, които утре ще правите филмовата индустрия и в този смисъл аз съм един от вас. Вие сте хората, които утре ще изграждате лицето на българската култура и у нас, и по света, затова с голямо уважение ви приемам", е заявил министър Милошев.

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Той е подчертал, че не бива да се забравя, че академичната автономия, която имат висшите учебни заведения, е постижение и това е важен елемент в съществуването и дейността на университетите, защото именно тя позволява и участието на студентите в управлението.

Пред протестиращите министър Милошев е приел ролята на медиатор за възстановяване на диалога и трайно разрешаване на прекъснатата комуникация в НАТФИЗ. Веднага след срещата със студентите, той е провел разговори с министъра на образованието проф. д-р Георги Вълчев и ректора на театралната академия проф. Мирослав Дачев. И тримата ръководители са били единодушни, че казусът изисква диалог. Планира се среща, която да се проведе на 15.07.2026 г. в Националния студентски дом с представители на протестиращите, ръководството на НАТФИЗ, МОН и НПСС.

Служителите в НДК очакват заплати

Снимка: БГНЕС

Междувременно стана ясно, че от 13.07.2026 г., в Търговския регистър е вписан новият Съвет на директорите на "Национален дворец на културата – Конгресен център София" ЕАД. На своето първо заседание Съветът на директорите избра Иванка Веселинова за председател на Съвета на директорите, а Ия Петкова-Ангелова – за изпълнителен член на Съвета на директорите.

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По указания на ръководството на Министерство на културата новият Съвет на директорите започва незабавна работа по разплащането на дължимите трудови възнаграждения на служителите на НДК, както и преодоляване на всички отложени действия, в резултат на забавеното вписване.

Ръководството на Министерство на културата ще изисква от новия Съвет на директорите пълен одит на дружеството, детайлна проверка на дейността, както и финансов анализ за състоянието му.

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