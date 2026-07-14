Нова катастрофа в центъра на София - на мястото, където загина Филип (ВИДЕО)

Катастрофа е стана снощи в центъра на София - на кръстовището на ул."Ген. Гурко" и ул. "Цар Иван Шишман“. Това става ясно от различни публикации във Facebook групата „Катастрофи в София“. „Водач във видимо нетрезво състояние едва не блъсна хора на пешеходната пътека, на която блъснаха и загина дете“, пише Надежда Ганева. (СНИМКИ вижте ТУК)

Двама души са пострадали, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са значителни материални щети. Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщиха от СДВР за Нова телевизия.

Припомняме, че Филип беше блъснат от пиян шофьор на същата пешеходна пътека през 2023 г. Петър Тодоров е карал с 2,1 промила алкохол в кръвта, с 88 км/час при разрешени за центъра на София 30 км/час.