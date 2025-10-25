Войната в Украйна:

Стармър: Великобритания ще достави 5000 ракети на Украйна (ВИДЕО)

25 октомври 2025, 01:15 часа 228 прочитания 0 коментара
Великобритания ще достави на Украйна 5000 нови ракети. Това обяви британският премиер Киър Стармър, който потвърди разширената военна помощ пред украинския президент Володимир Зеленски.

Премиерът на Обединеното кралство Киър Стармър обяви доставката на 5000 многоцелеви ракети за Украйна, заедно с разширена програма за подкрепа през зимния период. Володимир Зеленски, от своя страна, заяви, че е показал на Стармър украинския дрон за прихващане OCTOPUS, който Обединеното кралство се съгласи да произведе за допълнителни тестове в Украйна. Първата партида вече е планирана, отбеляза президентът.

Зеленски обвини Путин в опит за хуманитарна катастрофа

В началото на срещата днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че продължаващите атаки на Русия срещу критичната инфраструктура на страната му имат за цел да предизвикат хуманитарна катастрофа в Украйна. Думите му бяха изречени в началото на срещата с британския премиер Киър Стармър на "Даунинг Стрийт". Зеленски пристигна в Лондон за съвместна онлайн конференция с други лидери от "Коалицията на желаещите": Ясна е ролята на България в "коалицията на желаещите" за Украйна.

"Съгласен съм с вас, че Путин не показва желание да сложи край на войната и отново е предприел стъпки, които ще ни доведат до хуманитарна катастрофа. Това е, което той иска да организира тази зима, разбира се, чрез атаки срещу енергийните, газовите и водните доставки", подчерта украинският президент, цитиран от УНИАН.

Украинският държавен глава каза, че е благодарен на Великобритания за помощта и за това, че Киев не е оставен сам в тази ситуация. Зеленски отбеляза, че днес „Коалицията на желаещите“ ще обсъди гаранциите за сигурността на Украйна, укрепването на противовъздушната отбрана на страната и енергийната подкрепа.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
