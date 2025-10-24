Зеленски с притеснително изявление пред британския премиер за зимните планове на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски смята, че продължаващите атаки на Русия срещу критичната инфраструктура на страната му имат за цел да предизвикат хуманитарна катастрофа в Украйна. Думите му бяха изречени в началото на срещата с британския премиер Киър Стармър на "Даунинг Стрийт". Зеленски пристигна в Лондон за съвместна онлайн конференция с други лидери от "Коалицията на желаещите": Ясна е ролята на България в "коалицията на желаещите" за Украйна.

"Съгласен съм с вас, че Путин не показва желание да сложи край на войната и отново е предприел стъпки, които ще ни доведат до хуманитарна катастрофа. Това е, което той иска да организира тази зима, разбира се, чрез атаки срещу енергийните, газовите и водните доставки", подчерта украинският президент, цитиран от УНИАН.

Украинският държавен глава каза, че е благодарен на Великобритания за помощта и за това, че Киев не е оставен сам в тази ситуация.

Зеленски отбеляза, че днес „Коалицията на желаещите“ ще обсъди гаранциите за сигурността на Украйна, укрепването на противовъздушната отбрана на страната и енергийната подкрепа.

Украйна ще внася газ заради продължаващите руски удари

Междувременно Украйна се готви да внася газ от други страни на фона на продължаващите руски въздушни удари. "Ако възникне много трудна ситуация, Украйна трябва да бъде готова да намери газ на стойност 2 милиарда долара. Правителството знае откъде да набави тези средства и откъде да внася газ", каза Зеленски пред журналисти преди няколко дни.

Норвегия, която продължава да подкрепя Украйна, например предоставя 150 милиона долара за закупуване на газ за украинското население.

"Норвегия предостави безвъзмездна помощ в размер на 100 милиона долара и ще отпусне още един транш през януари. Няколко други страни предоставят подобни безвъзмездни помощи. Имаме споразумение с нашите банки. Тоест, знаем откъде да вземем парите. И знаем откъде да вземем газа", добави украинският президент.

