Войната в Украйна: Затишие на контраофанзивата (ВИДЕО)

В специален репортаж CNN обръща внимание на развитието на украинската контраофанзива специално в Запорожието и отчита, че украинската армия вече е превзела ключови селища там – специално Старомайорско: Украински части потвърдиха: Завладяхме Старомайорско (ВИДЕО). Специален акцент на репортажа е каква огромна територия е минирана от руските военни, което прави украинският напредък много бавен, предвид липсата на въздушна подкрепа (т.е. щурмови изтребители, които да извършват удари на широка площ). Друг акцент, специално за Старомайорско и участъка от фронта "Времевски" (КАРТА) – позициите там са уязвими за руската артилерия, съсредоточена отвъд река Мокри Яли около Урожайно (и двете села са на около 9-10 километра южно от Велика Новоселка, по направлението към Бердянск.

Именно за "Времевски" няма потвърдена информация за нов украински напредък, като такава е информацията като цяло за фронта що се отнася до мащаба на пехотните атаки, което се коментира например и от руския военен пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo). В телеграм канала на отряда "Восток" (Батальон Восток), който е част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република) има съобщение за неуспешен украински опит да бъде прекосена река Мокри Яли и да бъде атакувано Урожайно. Украинският генщаб съобщава в сутрешната си сводка, че украинската армия укрепва вече завладени позиции и се съсредоточава върху унищожение на руската артилерия в района на активните фронтови сблъсъци, както и че руснаците са пробвали да си върнат позиции при Старомайорско и са се провалили.

Няма потвърдена информация за нов украински напредък и в западната част на Запорожка област, направлението Орехов – Токмак – Мелитопол. Боевете там са при Работино, на 10 километра южно от Орехов, което е считано за най-добре защитената руска позиция в цялата руска отбранителна линия в Запорожието. Вчера обаче се появиха твърдения в руски канали в Телеграм, че украинците обстрелват руските позиции с HIMARS, както и с шведската гаубица Archer: Швеция праща най-скорострелната гаубица в света на Украйна (ВИДЕО)

(КАРТА) При Бахмут украинският генщаб потвърди в сутрешната си сводка, че украинската армия държи северната и западната част на Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут). Има и геолокализирани кадри, показващи колко близо са украинските военни до Андреевка (10 километра южно от Бахмут). Някои руски военни блогъри коментират, че украинците сменили тактиката и атакуват с по-малки като големина щурмови групи – същото се твърди и за Работино.

(КАРТА) В Луганска област и в направлението към Купянск вече има украински данни, че руският натиск към Торско (14 километра западно от Кремена) не е толкова голям, колкото се смяташе първоначално, но и че руснаците са овладели повече позиции в горския резерват "Серебрянка". Има обаче и знаци, че руската офанзива става по-слаба. Анна Маляр изрично подчерта, че руснаците трупат повече сили в направлението към Купянск, за да изтеглят украински части, които се бият в Запорожието. А руското военно министерство твърди, че има руски напредък по жп линията Райгородка – Кармазиновка (12 – 14 километра югозападно от Сватово). Видими или потвърдени с геолокализирани кадри признаци на голям руски напредък обаче още няма.

Междувременно, в Русия има пореден удар с дрон. Този път е ударен Брянск. Ударът е в индустриалната зона на града. Българският журналист Христо Грозев коментира в Twitter, че Украйна бавно, но неотклонно премества линията на активните военни действия в някои руски гранични области:

Downtown Byransk now. Ukraine is slowly but consistently moving at least part of the front-line across the border into Russia. pic.twitter.com/xEEEk1PZ6C