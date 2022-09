Страните от ЕС договориха 3 мерки срещу енергийната криза, но не и ценови таван на газа

Пакетът, договорен за по-малко от месец, включва задължителни икономии на електроенергия, таван на приходите на дружествата, реализиращи свръхпечалби на пазара, и такса за събиране на излишните корпоративни печалби – т.нар. „солидарен механизъм“.

В документа, подписан в петък, обаче липсва ценови таван на внесения в ЕС газ. 15 държави от блока настояваха Европейската комисия да предложи подобна мярка, но председателят ѝ Урсула фон дер Лайен заговори за ограничение само на руското синьо гориво.

Мерките идват в момент, в който инфлацията в еврозоната достигна 10% за първи път в историята на единната европейска валута – основно заради свръхвисоките сметки за електроенергия. С плана си ЕС цели да намали потреблението на електричество в пиковите часове и да удържи част от печалбите, които електроцентралите и компаниите за изкопаеми горива генерират поради високите цени:

1. План за въвеждане на икономии на електроенергия в целия ЕС: задължителна цел от 5% в пиковите часове, когато газът играе по-голяма роля при определянето на цените, и доброволно намаляване на общото търсене на електроенергия с 10%;

2. Ограничаване на свръхпечалбите на електроцентрали, които не използват газ за производство на електроенергия, като например слънчеви, вятърни, ядрени, водноелектрически и лигнитни централи. Таванът ще бъде единен и ще бъде фиксиран на 180 евро за мегаватчас. Всички приходи, които превишават бариерата, ще бъдат събирани от правителствата в ЕС;

3. Механизъм за солидарност за частично събиране на свръхпечалбите на компаниите за изкопаеми горива (нефт, газ и въглища): Властите ще могат да налагат 33% данък върху печалбите, реализирани от тези дружества през фискалната 2022 г., но само ако печалбите представляват 20% увеличение в сравнение със средната стойност, отчетена през последните три години.

