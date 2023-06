Какво представляват днес тези селища благодарение на руските "грижи" и донесеното им "благоденствие" ли? Ето какво казва той самият във видеото:

"Електричество няма. Условия за живот - няма. Хората тук питат: "Вие ни освободихте от какво - от нашите домове, от нашите заплати?", казва той в посетеното село Тошковка, Северодонецка област, което бе превзето от руснаците преди повече от година.

И докато показва на камерата сринатите жилищни блокове в селото, той казва "Вероятно така изглеждат и Мариупол, и Попасна. И в Грозни през 1995-та и през 2000-та години беше същата картина на страшно запустение."

Показвайки една от опустошените кооперации той казва: "Колкото и да е странно тук в тези полуруини, оказва се, все още живее семейството на един от миньорите. В блока, който буквално всеки момент може да рухне - без електричество, газ, вода и канализация те продължават да оцеляват".

"Минахме през тези територии, които бяха "освободени" преди цяла една година. Какво се е случило за една година след като бяха "освободени" от бандеровците? В Тошковка преди живееха 40 000 жители - сега са 170, от които 60 изобщо нямат никакви средства за живот, те са станали без работа (мината, която им даваше прехрана тук, е разбита). Нашите (руснаците) изгориха тук всичко. Пълно е с остатъци от снаряди - те са падали върху домовете на хората, вътре е имало хора!"

След това Калашников се провиква на фона на опустошението: "Не трябва така да се води военна кампания. Така получавате от т.нар. "освободени" територии всъщност изгорена земя!"

Друго интересно - пропагандистът се е убедил с очите си и за още една особеност на "руския мир" - краденето на имуществото на хората. Ето какво казва той: "После какво стана? Дойдоха нашите и изнесоха цялата битова техника!".

