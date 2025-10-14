Стрелба в центъра на Брюксел, има арестувани

Белгийската полиция арестува двама заподозрени във връзка със стрелбата в центъра на Брюксел миналата сряда, при която бяха ранени четирима души, съобщи агенция Белга, цитирана от БТА. Задържаните са на 16 и 18 години. Непълнолетният е настанен в специализирана съдебна институция, а пълнолетният остава в ареста. Двамата са били заловени непосредствено след стрелбата, но прокуратурата съобщи официално за ареста им едва вчера.

Инцидентът стана малко след полунощ на 8 октомври. Патрули на полицията, които чули изстрели, са пристигнали на мястото и са открили четирима ранени, двама от които в критично състояние. Пострадалите са откарани в болница.

Малко по-късно служителите на реда забелязали двамата заподозрени близо до местопрестъплението. Те се опитали да избягат със скутер, но били задържани след кратка гонка. У тях било открито бойно оръжие.

Според прокуратурата, 18-годишният мъж е обвинен в опит за убийство, незаконно притежание на оръжие и участие в престъпна организация. Шестнадесетгодишният е настанен в специализирана съдебна институция за непълнолетни.

"Прокуратурата благодари на брюкселската полиция за бързата ѝ намеса, която направи възможен ареста на двамата заподозрени", заяви говорител на обвинението.