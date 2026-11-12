"Собствеността не трябва да е наказание": Брокер обясни как новите оценки могат да вдигнат двойно данъците върху имотите ни

Имаш апартамент? Данъчната му оценка може да скочи със 100% и то без имотът ти да е поскъпнал с нито едно евро. Това коментира брокерът на недвижими имоти Роман Юсюмбели, който обясни как това може да се отрази на данъците, които плащаме всички.

Той припомни, че парламентът прие на първо четене промени, които предвиждат поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите от 2027 до 2029 г.

Какво се предлага?

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2027 г. - +30%

2028 г. - още +35%

2029 г. - още +35%

"Така базисните стойности за изчисляване на данъчните оценки могат приблизително да се удвоят", поясни експертът.

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"Ако днес плащаш 100 евро годишен данък сгради, при удвояване на данъчната оценка и непроменена данъчна ставка сумата може да достигне около 200 евро. Разбира се, реалният размер зависи от общината и конкретния имот", уточни Юсюмбели.

Той коментира и колко ще съберат общините допълнително:

2027 г. - 73,4 млн. евро

2028 г. - 172,1 млн. евро

2029 г. - 270,7 млн. евро

По думите му тези пари ще дойдат от собствениците на имоти.

"Моето мнение? Нормално е данъчните оценки да се актуализират. Но когато държавата иска повече пари от собствениците, хората имат право да попитат какво ще получат насреща. По-добри улици? Инфраструктура? Поддръжка? Защото собствеността не трябва да се превръща в наказание", написа брокерът.

Той направи важното уточнение, че законът все още не е окончателно приет и предстои второ четене.