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Рязък спад: Еврото удари дъното за последната година и половина

12 ноември 2026, 9:41 часа 372 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Рязък спад: Еврото удари дъното за последната година и половина

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,112 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, но такъв, какъвто наблюдавахме от 10 до 11 ноември, не е бил виждан скоро. Валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар, а днес задълбочи това движение надолу, за да запише най-ниските си равнища за последната година и половина - последно такива имаше на 9 април 2025 (1,0939).

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 12 ноември, за 1,1078 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,11% под последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 11 ноември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1127 щатски долара спрямо 1,1214 долара на 10 ноември.

Снимка: Envato

В последния месец

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През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 11 ноември, когато слезе на ниво 1,109.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 16 октомври - 1,1238 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 11 ноември - 1,109.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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