Зинедин Зидан потвърди лошата новина преди мегасблъсъка с Италия на "Сан Сиро"

Националният селекционер на Франция Зинедин Зидан обяви, че Килиан Мбапе няма да участва в дългоочаквания мач срещу Италия, след като се появиха съобщения за конфликт между двамата. "Петлите" гостуват в Милано в четвъртък, 12 ноември, от 21:45 часа българско време в двубой от петия кръг на Лигата на нациите. Зидан подчерта, че нападателят изпитва лек дискомфорт и затова няма намерени да рискува състоянието му, но изрази надежда, че ще може да играе срещу Турция в неделя, 15 ноември.

Зидан обяви, че Мбапе отпада за мача с Италия на "Сан Сиро"

Френските медии посочват, че Мбапе изпитва дискомфорт в задната част на бедрото. Той пропусна и последната групова тренировка на националния отбор в сряда, като се ограничи само до терапия едва 24 часа преди мача срещу Италия в Милано. Моментът едва ли можеше да бъде по-лош. Други медии, най-вече от "L’Equipe", описват отношенията между капитана на националния отбор и новия му треньор като не напълно хармонични, особено в сравнение с връзката, която играчът имаше с бившия селекционер Дидие Дешан. Напрежението датира още от първия лагер на Зидан начело. Той постави Мбапе на лявото крило и повери центъра на атаката на Усман Дембеле - решение, което беше възприето като промяна в статуса на мадридската звезда в рамките на системата, особено като се има предвид, че напоследък той предпочиташе да играе като чист нападател.

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По повод на множеството контузии селекционерът на Франция заяви: "Аз избирам играчите и понякога се случват неща, които не можем да контролираме. Периодът през ноември, с мачовете от първенството и Шампионска лига, трябва да бъде приет. Това е жалко, а за треньора е ужасно, но нямаме избор." Попитан за повикването на Сени Майоло заради отсъствието на Мбапе, Зидан каза: "Харесва ми всичко в него, харесвам техниката му и това, което предлага. Естествено, той е играч от списъка. Опитваме се да действаме логично. Не гледаме само към играчите от националния отбор до 21 години, имаме списък и когато има отсъстващи, повикваме резервите."

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