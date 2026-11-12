Ударени кораби край България:

Италианската банда Монескин се събира за Coachella 2027

12 ноември 2026, 9:21 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: Måneskin/Facebook
Италианската банда Монескин се събира за Coachella 2027

Италианската рок банда Монескин обяви, че ще се събере отново, съобщават италиански медии, позовавайки се на официално съобщение от 11 ноември. Групата, зародила се в Рим и спечелила фестивала в Сан Ремо и конкурса "Евровизия" през 2021 г., ще се събере отново официално за участие във фестивала Coachella, който ще се проведе през април в Калифорния. Монескин пяха на същото музикално събитие и през 2022 г., а догодина там се очакват звезди като Дуа Липа, Мадона и др.

Феновете на италианската група в България със сигурност се надяват това събиране да не бъде само за един фестивал, а да се окаже началото на турне, което да мине и през Европа.

В началото на 2024 г. музикантите от Монескин обявиха пауза в кариерата на групата и казаха, че ще се фокусират върху самостоятелни проекти. Сред тях беше и албумът, озаглавен "Funny Little Fears (Dreams)" на вокалиста на рок бандата Дамиано Давид.

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Италианската рок банда беше поканена да участва като специален гост и на изданието на фестивала в Сан Ремо догодина от новия му творчески директор Стефано де Мартино, предава БТА.

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звезди Coachella Монескин
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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