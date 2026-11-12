"Моите са емоционални": Борисов за исканите оставки след катастрофата, издиктува номер на Радев, от който да знае всичко (ВИДЕО)

"Моите са емоцианални, те не знаят какво правят". Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред медиите исканата оставка на кабинета заради катастрофата на автомагистрала "Тракия". Той напомни, че по време на неговото управление той е уволнявал трима министри за подобна голяма катастрофа, но според него това правителство трябва да седи, колкото се може по-дълго, за да обере българите до края, кризата да е тотална и по начина, по който са дошли, така да си отидат.

Съвет към Радев

Борисов обясни, че неговите хора са искали оставка на кабинета, защото в едно изказване по телевизията управляващите лъжат по три-четири пъти и то без да ги карат.

"Казва: Аз научих в самолета". Проверяваш самолета и виждаш - той излетял два часа по-късно. Що за кабинет е това да има десетки убити, десетки осакатени и ти да кажеш: Аз разбрах по-късно. Къде са дежурните по МВР?".

Борисов обърна внимание на премиера, че единственият телефон, който знае наизуст е 226-228. "Това е на дежурния по МВР, той знае всичко. Той събира всичко и този човек е длъжен на премиера да се обади пръв, след това на вътрешния министър, след това на главния секретар", добави Борисов. ОЩЕ: "Няма нищо по-страшно от загубата на човешки живот": Борисов за трагедията на "Тракия"

Борисов призова за закон, който да не позволява политиканстване при трагедии

Лидерът на ГЕРБ отново призова при трагедии първите три дни да говорят само експерти, за да няма политиканстване.

"Не да кажеш, че ти е виновна опозицията, която от 2020 не е сложила един подпис. Или да говориш за чували в момент, в който на същата тази фирма, си дал за 1 км 80 млн. лв. Ако тази фирма е лоша и е носила чували, когато й дадеш за 1 км 80 млн. - оставям изводите на вас. Значи фирмата не е лоша и не е правила такива работи", добави още Борисов.

"Комунистите искат парите на българите"

Борисов коментира и данъчните закони. "Те посегнаха на ракията на хората. "За една торба цимент те карат да се регистрираш по ДДС. Комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове", заяви Борисов.

Той обърна внимание и за разкриването на убийства как първо задържат убиеца, а след това задържат втори.

"За Пловдив вече 200% разкриваемост. А има един изстрел. Сега в съда ще се карат кой е убиецът. Кой да признае", добави Борисов. ОЩЕ: "Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията": Борисов призова при трагедии политиците да мълчат 24 часа (ВИДЕО)