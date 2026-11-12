"Не е било за редактиране, ами направо за изтриване": Спорните текстове за ракията мистериозно изчезнаха от закона

Предложените от Министерството на финансите (МФ) промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които предизвикаха силен обществен отзвук и първоначално предвиждаха забрана за държане на "чужда" домашна ракия и солени глоби от 1000 до 2000 евро за физически лица, мистериозно изчезнаха от дневния ред на властта. За това сигнализира Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България".

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане в края на септември 2026 г. като част от данъчния пакет за 2027 г.

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"Тази седмица в парламента се гледа закона, с който искаха да забранят да се подарява домашна ракия. След като ние установихме проблема и го поставихме остро, припомням какво каза Гълъб Донев: "Текстът ще бъде редактиран, за да не се тълкува двусмислено" и "Спорните текстове ще бъдат прецизирани". Т.е. управляващите не признаха, че са щели да забраняват нещо, само имало някакво двусмислие там, което трябвало да се пооправи малко", написа Божанов.

"Обаче текстът е изцяло изтрит. Няма го - втората алинея от първоначалния проект я няма във внесения в Народното събрание законопроект. Значи не е било за редактиране и прецизиране, ами направо за изтриване. Както и казахме тогава", уточнява той.

По думите му работата на опозицията "е да спира глупостите на управляващите". "И в случая успяхме", коментира още Божанов.

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