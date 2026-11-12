Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност втори обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Обвинението е за помагачество. Става въпрос за 42-годишен мъж с инициали А.Д. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

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Това е втори обвиняем по досъдебното производство. На 1 октомври прокуратурата в Пловдив привлече към наказателна отговорност 51-годишния Славчо Мегеров, за това, че на 30 септември в Пловдив умишлено е убил Илиян Филипов.

По делото се извършват действия по разследването.