Войната в Украйна:

Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

12 ноември 2026, 9:11 часа 1091 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv/Facebook
Постоянен арест за втори обвиняем за убийството на Илиян Филипов

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече към наказателна отговорност втори обвиняем за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Обвинението е за помагачество. Става въпрос за 42-годишен мъж с инициали А.Д. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пловдив да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

ОЩЕ: Полицията задържа нов заподозрян във връзка с убийството на Илиян Филипов?

Това е втори обвиняем по досъдебното производство. На 1 октомври прокуратурата в Пловдив привлече към наказателна отговорност 51-годишния Славчо Мегеров, за това, че на 30 септември в Пловдив умишлено е убил Илиян Филипов. 

По делото се извършват действия по разследването.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Убийство Илиян Филипов Славчо Мегеров
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес