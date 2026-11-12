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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12 ноември 2026

12 ноември 2026, 9:05 часа 615 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 12 ноември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи интересен микс от емоции на феновете на спорта в четвъртък, 12 ноември. Тази вечер започват мачовете от петия кръг на футболната Лига на нациите. Междувременно ще се изиграят някои интересни сблъсъци в баскетболната Евролига, където Александър Везенков и Олимпиакос ще се изправят срещу отбора на Дубай. Продължават и Младежките олимпийски игри, а любителите на тениса, голфа и хокея също няма да останат разочаровани.

Спортна програма на 12 ноември, четвъртък:

09:00 часа Голф: DP World Tour Championship - MAX Sport 2

14:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм - MAX Sport 1

17:25 часа Младежки олимпийски игри в Дакар - БНТ 3

19:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Стокхолм - MAX Sport 1

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19:00 часа Хокей: Каролина Хърикейнс - Сиатъл Кракен, НХЛ - MAX Sport 3

19:00 часа Футбол: Армения - Кипър, Лига на нациите - Диема Спорт 2

19:00 часа Футбол: Турция - Белгия, Лига на нациите - Диема Спорт 3

21:00 часа Голф: PGA тур, Шампионат на Остин - Евроспорт 2

21:15 часа Баскетбол: Олимпиакос - Дубай, Евролига - MAX One

21:30 часа Баскетбол: Валенсия - Байерн Мюнхен, Евролига - MAX Sport 2

21:45 часа Футбол: Англия - Хърватия, Лига на нациите - Диема Спорт

21:45 часа Футбол: Чехия - Испания, Лига на нациите - Диема Спорт 2

21:45 часа Футбол: Италия - Франция, Лига на нациите - Диема Спорт 3

21:45 часа Футбол: Албания - Финландия, Лига на нациите - Нова Спорт

22:00 часа Баскетбол: Реал Мадрид - Цървена звезда, Евролига - MAX Sport 3

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Голф хокей баскетбол Евролига ATP Стокхолм Лига на нациите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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