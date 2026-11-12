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Огромна изненада в тениса! 19-годишна звезда разби Арина Сабаленка на Финалите на WTA

12 ноември 2026, 9:32 часа 557 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Огромна изненада в тениса! 19-годишна звезда разби Арина Сабаленка на Финалите на WTA

Огромна изненада на Финалите на WTA при дамите! Рускинята Мира Андреева се класира за 1/2-финалите на турнира в Индиън Уелс след победа над световната №2 Арина Сабаленка с 6:4, 6:0. По този начин тя нанесе сурово поражение на смятаната от мнозина фаворитка за трофея тази година. 19-годишната Андреева, която е №3 в света, спечели втората си поредна победа в Група 2, което ѝ позволи да се нареди в Топ 4.

Андреева върза "геврек" на Сабаленка на Финалите на WTA

Сабаленка започна по-силно мача и проби съперничката си в четвъртия гейм, за да поведе с 3:1. Андреева отговори моментално, като спечели три поредни сета, за да изравни при 4:4, а след това взе отново подаването на състезателката от Беларус и затвори първата част. Андреева запази инерцията, като се възползва и от грешки на Сабаленка, за да поведе с 3:0 във втория сет. Тя не позволи на съперничката си дори да вземе гейм в тази част, като до момента се представя впечатляващо при дебюта си във финалния турнир.

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Мира Андреева

Междувременно украинката Елина Свитолина, която е под №6 в световната ранглиста, се наложи над чехкинята Каролина Мухова с 3:6, 6:2, 6:2, като по този начин постигна първа победа във Финалния турнир на WTA и запази шансовете си за 1/2-финалите. Мухова спечели първия сет, но след това украинката направи пълен обрат, като намери постоянството в играта си и реализира пет пробива от общо десет възможности. Така чехкинята вече има две поражения и няма шансове да продължи напред. / БТА

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WTA Елина Свитолина Калина Мухова Арина Сабаленка Мира Андреева
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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