Сваляне на Путин от власт или икономически колапс на Русия: Иван Анчев с прогноза кога ще свърши войната в Украйна

Войната между Русия и Украйна ще свърши, ако диктаторът Владимир Путин бъде свален с вътрешно-дворцов преврат, както се случи с Хрушчов и Горбачов в съветската история. Това ще стане и когато Русия изпадне в икономически колапс, към който се е запътила с много бързи крачки. Според мен колапса приближава според икономическите данни. Този коментар коментира Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, в ефира на Нова телевизия.

Анчев заяви, че Русия не иска спиране на войната, защото това би породило редица социални, икономически и политически проблеми вътре в страната.

Журналистът Валери Тодоров смята, че тезата за дворците преврати са абсолютно пропагандни. "Безспорно икономическият натиск дава отражение върху воденето на войната, но все още не е възпиращ фактор", заяви той.

Според него процесът по създаването на предпоставки за примирие ще продължи по-дълго.

"Докато в руско-американския план се разглежда завладените територии да остават в Русия, всичко това е неприемливо за Украйна. Никоя от страните няма да е доволна от това, което ще се постигне като резултат, но въпросът е кой какви компромиси може да направи в този диалог", посочи той.

Анчев предупреди, че всякакви териториални отстъпки от страна на Украйна биха създали опасен международен прецедент. "Нито една държава не трябва да дава територията си на агресор. Това би отключило кутията на Пандора и би насърчило подобни анексии в други части на света", категоричен е той.