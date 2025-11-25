Памела се бори да остане със сина си

Памела Иванова е млада майка на едва 30 години. Тя има 3-годишно момченце, заради което иска да живее. Преди година и половина животът ѝ се променя, след като разбира диагнозата си карцином на дебелото черво. Оттогава всеки неин ден е безмилостна борба – с болката, с отчаянието, с безсилието. Но тя не се отказва. Не иска детето ѝ да расте без майка.

Лечението

Памела преминава през множество болници, химиотерапии и надежди, които се оказват кратки. След поредица от ПЕТ скенери лекарите откриват нови метастази по лимфите. Поставен е стенд на жлъчните канали, за да се оттича жлъчната течност, но болката и слабостта продължават. Памела отслабва драстично, трудно се храни, а болките в гърба и краката я приковават в леглото.

Надежда

Тогава тя решава да потърси друго лечение в Турция. След потърсено второ мнение тя е посрещната с човечност и внимание. Сега очаква резултатите, които ще определят точната терапия, с надеждата, че именно тези специалисти ще ѝ помогнат да получи втори шанс за живот.

"Моля ви, добри хора — помогнете ми да продължа борбата. Всеки лев, всяка молитва, всяка споделена дума на подкрепа значат свят за мен. Искам да живея, да гледам как моето дете расте, да го водя за първи път на училище, да го прегръщам всеки ден.", призовава Пламена.

