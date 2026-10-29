Шеф на Левски се усъмни в работата на ВАР и отсече: Надявам се този път да бием Лудогорец

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров, коментира жребия за 1/8-финалите в турнира за Купата на България. Съдбата отреди "сините" да се изправят срещу един от най-големите си конкуренти в следващия етап от надпреварата. Става въпрос за Лудогорец. Срещите ще се изиграят между 11 и 14 декември. През миналия сезон двата тима се срещнаха на 1/4-финалите. Тогава "орлите" продължиха напред с минимален успех от 1:0 в Разград.

Боримиров говори за предстоящия 1/8-финал с Лудогорец

Боримиров изрази надежда този път Левски да бъде краен победител от двубоя с Лудогорец, макар че призна, че не е очаквал да се срещнат на този ранен етап. След това шефът на "сините" коментира голямата новина преди началото на жребия. Президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов обяви, че системата ВАР ще бъде използвана от 1/8-финалите на Купата занапред. По този повод Боримиров изрази съмненията си около коректната работа на системата по родните терени.

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"Не очаквах да ни се падне Лудогорец, но съдбата това е пожелала. Познаваме се добре двата отбора и искам да направим хубав и приятен мач за гледане. Надявам се този път ние да спечелим и да вземем реванш пред нашата публика и да зарадваме феновете. Насъбраха ни се доста пътувания, шест кръга сме само гости и е хубаво, че ще сме домакини. Доволен съм да гледам ВАР по европейските терени, но у нас не ме убеждава в правотата си", призна Боримиров след края на жребия на Националната база в Бояна.

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