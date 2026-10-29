МУЗИКАУТОР подкрепя Sofia Songwriting Camp 2026 за трета поредна година

В началото на ноември 60 автори и музикални продуценти, от които 30 българи, ще обединят творческите си идеи в шестото издание на Sofia Songwriting Camp.

Между 1 и 7 ноември в Боровец Virginia Publishing, с подкрепата на МУЗИКАУТОР, събира утвърдени и млади професионалисти от България и чужбина, за да създават заедно нова музика с потенциал за международна реализация.

За трета поредна година МУЗИКАУТОР подкрепя финансово инициативата чрез своя Културен фонд като част от дългосрочната си политика за развитие на българската авторска музика.

От създаването си през 2019 г. Sofia Songwriting Camp се утвърждава като платформа за творческо сътрудничество и международни партньорства. Сред най-ярките примери за потенциала на формата е песента „Bangaranga“ на DARA, създадена по време на предходно издание на лагера, която донесе на България историческата първа победа в „Евровизия“ през 2026 г.

За МУЗИКАУТОР подкрепата за авторската музика е дългосрочен ангажимент, който обхваща различни поколения творци и етапи от професионалното им развитие, като насърчава сътрудничеството между представители на различни творчески индустрии за създаването на нова музика и разширяването на възможностите за нейната реализация.

Само през 2026 г. МУЗИКАУТОР инвестира над 230 000 евро в програми и инициативи за насърчаване на творчеството и българската авторска музика. Сред тях са конкурсът „Авторска музика“, националната инициатива за училищни химни „Светилник“, МЛАДЕЖКИЯТ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН и партньорски проекти като Talent Hub с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Sofia Songwriting Camp и „Музикални сезони“ в партньорство с БНР. Целта е да се създават устойчиви възможности за развитие на българските автори и за присъствието на тяхната музика на националната и международната сцена.

МУЗИКАУТОР пожелава успех на организаторите и участниците в Sofia Songwriting Camp 2026! Вярваме, че творческите срещи и съвместната работа ще дадат начало на нови музикални проекти и международни партньорства. Надяваме се сред създадените тази година песни да бъдат и следващите големи международни успехи за България.

Тазгодишното издание събира авторите за пет дни творческа работа в 15 студиа в хотел „Ястребец“ в Боровец. Международните участници пристигат от Швеция, Норвегия, Гърция, Великобритания, Румъния, Южна Корея и Сърбия.