Мелания Тръмп зад кулисите в Олешки. Какво правят 4-ма независими журналисти на терен?

Появиха се нови подробности относно хуманитарната операция в окупирания от Русия град Олешки, в Херсонска област на Украйна. Съпругата на американския президент Доналд Тръмп - Мелания е имала доста по-значима роля от това, което досега се знаеше, според Fox News. Изданието съобщава, че Украйна и Русия официално са се съгласили да признаят Мелания Тръмп за посредник в преговорите. Нейният екип е работил в продължение на няколко седмици с представители и на агресора и на жертвата. По думите на съветника на първата дама, Марк Бекман, в преговорния процес са участвали също Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Двете страни са договорили почти всеки детайл: маршрути за евакуация, карти на минирани пътища, каква военна техника ще бъде допусната в района, осигуряването на хладилни камиони за прибиране на телата на загиналите. Дори днес вече и от двете страни излезе информация, че е разминиран основният път за и от Олешки.

Припомня се, че на 23 октомври представители на Украйна и Русия подписаха споразумение в Беларус. Мелания се включи във финалния етап на преговорите чрез видеовръзка. Локалното прекратяване на огъня влезе в сила на 27 октомври.

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Междувременно четирима американски журналисти от американската телевизия Newsmax ще работят независимо от дейността на Мелания Тръмп в Олешки заедно с представители на Украйна и Русия. Като неутрални наблюдатели, те ще документират независимо всичко около хуманитарната мисия.

Споразумението предвижда и провеждането на бъдещи хуманитарни мисии в Херсонска област – координирани със съдействието на Мелания Тръмп – поне веднъж месечно.

Украинска делегация, водена от омбудсмана Дмитрий Лубинец, замина за Олешки, за да достави хуманитарна помощ на хората, останали в града, и да се осигури безопасното им напускане.

A Ukrainian delegation, including Ombudsman Dmytro Lubinets, is en route to Russian-occupied Oleshky for the planned humanitarian mission. Ukrainian sources say the group has already reached Belarus and will continue by Russian EMERCOM aircraft to Anapa, followed by onward travel to Simferopol. Representatives of Russia and the United States are also reportedly heading toward the area. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2026

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