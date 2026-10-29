ЕРМ Запад осигурява близо 10 млн. евро за електрозахранването в област Благоевград

ЕРМ Запад инвестира близо 10 млн. евро в електроразпределителната мрежа в област Благоевград през 2026 г. Това стана ясно по време на традиционната работна среща на ръководството на Електрохолд с представители на местните власти, проведена с домакинството на областния управител Васил Трендафилов.

Във фокуса на разговорите бяха инвестициите за развитие и модернизация на електроразпределителната мрежа, както и взаимодействието между ЕРМ Запад и местните власти за по-добра превенция и бърза реакция при аварийни ситуации.

„За нас прекият диалог с местните власти е изключително важен. Общините познават най-добре конкретните потребности на населените места, а нашата задача е да търсим устойчиви технически решения и да насочваме инвестициите и дейностите там, където те ще имат най-голям ефект“, каза Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд.

От планираните за 2026 г. инвестиции на ЕРМ Запад близо 3.8 млн. евро са предназначени за присъединяване на нови клиенти в отговор на динамичното строителство и разрастването на населените места в областта. Близо 1.1 млн. евро са насочени към изграждане на съоръжения средно напрежение, а над половин милион евро – към мрежата ниско напрежение. За изпълнение на лицензионните задължения, свързани с периодичната подмяна на електромерите, са предвидени 3 млн. евро. Други 1.5 млн. евро са предназначени за придобиване на енергийни съоръжения с цел по-ефективно управление и развитие на мрежата.

ЕРМ Запад продължава целенасочената работа по поддръжката на просеките около въздушните електропроводи. Поддържането на сервитутните зони и растителността около електропроводите е сред важните превантивни мерки за намаляване на риска от аварии и прекъсвания на електрозахранването, особено при неблагоприятни метеорологични условия.

Сред значимите проекти на ЕРМ Запад в областта са реконструкцията на мрежата ниско напрежение в с. Българчево, изграждането на нови трансформаторни постове в Сандански, с. Баня и Добринище, както и реконструкцията на въздушния електропровод „Обидим“. В разширяването на капацитета на електропровода се инвестират 300 хил. евро, което ще създаде необходимите условия за обслужване на присъединените към мрежата производители на електроенергия от възобновяеми източници.

По време на срещата представителите на ЕРМ Запад акцентираха и върху необходимостта от своевременен обмен на информация и по-добра координация с общинските администрации при планирането и изпълнението на инфраструктурни проекти. Навременното взаимодействие между страните позволява по-ефективно планиране на инвестициите, съгласуване на дейностите по места и по-бърза реакция при възникване на проблеми.

Срещата е част от политиката на Електрохолд за открит и активен диалог с местните власти и за търсене на практически решения за развитието на електроразпределителната инфраструктура и подобряване на качеството на услугите за клиентите.