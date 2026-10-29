Виртуозът на баса Марко Мендоса: Започнал с лъжа и стигнал до световните музикални сцени

На 2 ноември 2026 г. Марко Мендоса - ще излезе на сцената на клуб Rock'n'Rolla със собственото си шоу, а специален гост на вечерта ще бъде Elite. Концертът на Мендоса е по покана на Sofia Music Enterprises, а соловото му шоу ще премине през различни настроения и влияния и ще събере всичко около енергията на живото изпълнение. Публиката ще бъде активна част от вечерта, а свободата между музикантите ще превърне концерта в непосредствена среща с човек, за когото рокендролът е начин на общуване.

Кой обаче е Марко Мендоса извън известната на всички меломани информация за музикалните му върхове? Thin Lizzy, Whitesnake, The Dead Daisies, Blue Murder, Ted Nugent - това са само част от имената в кариерата на американския басист и певец, когото ще чуем на живо в София на 2 ноември.

Марко е динамичен изпълнител на живо. Чувства се еднакво уютно както на огромен стадион, така и в малък джаз клуб. Мендоса може да изпълнява почти всеки музикален стил – от джаз, фюжън, уърлд мюзик и латино груув до пълнокръвен хард рок. Освен това той е утвърден вокалист, който е написал и записал високо оценените солови албуми "Viva La Rock", "Live for Tomorrow" и "Casa Mendoza". Четвъртият му солов албум "New Direction" получи възторжени отзиви по целия свят.

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И ако това не е достатъчно, Марко е истински посланик на музиката, който винаги намира време да се среща с феновете си, да води майсторски класове и да дава интервюта, в които винаги е откровен за това откъде идва и накъде отива.

Музиката и голямата лъжа

Марко е израснал в музикално семейство и това изгражда афинитета му към музиката. Баба му е преподавателка по пиано, баща му свири на кларинет, а майка му е професионална певица в Мексико. Така още като дете е заобиколен от класическа музика, бигбендове и вокални изпълнения.

Снимка: Marco Mendoza/Facebook

Една лъжа решава съдбата му. В интервю за "ForBassPlayersOnly" през 2011 г. Марко разказва интересна история. Макар първоначално да свири на китара в група със своя брат, който е на барабаните, Марко заявява, че може да свири на бас, когато от друга банда го питат дали иска да се присъедини към тях. Тази лъжа го принуждава бързо да "влезе в час" и да започне наистина да свири на бас. И това ще се окаже най-доброто му решение, което след това формира цялата му впечатляваща кариера.

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Освен това Марко Мендоса смята, че има "втори рожден ден", който отбелязва на 20 септември 1987 г. В свои интервюта той признава, че именно на тази дата е спрял да употребява алкохол и наркотици, след като е бил зависим от тези субстанции. По негови думи именно това решения спомага за нов старт в кариерата му.

А всички негови фенове, които ще могат да го видят на живо на 2 ноември в клуб Rock'n'Rolla, могат да са благодарни и на невинната лъжа, и на втория рожден ден на Марко. Тези два важни етапа в живота му са го изградили като човек, артист и посланик на музиката. Една жива легенда, с която ще се срещнем съвсем скоро.

Все още можете да се сдобиете с билети за неговото шоу на https://www.eventim.bg/ и https://sme.bilet.bg/.