Необяснимо: Разкриха причина за влаковия ад в Испания (ВИДЕО)

Погрешно решение за възобновяване на движението е причината за влаковата катастрофа в Испания от 28 октомври 2026, която причини смъртта на близо 70 души. Установено е, че високоскоростен влак на Renfe е преминал на червен светофар, нарушавайки протокола, и се е врязал в спрелия влак на Iryo между Мора и Оргаз, близо до Толедо. По последна информация най-малко 69 души са загинали, а около 80 са ранени.

Влакова катастрофа в Испания, има множество ранени и загинали (ВИДЕА)

Неизправност

Неизправност в контролния център може да е причинила сблъсъка на двата високоскоростни влака в Испания, обяви министърът на транспорта Оскар Пуенте, според BBC. Автоматизираната система LZB, която според министъра е спряла да функционира около 8:30 ч. местно време поради „комуникационна грешка между мрежовите компютри“. Системната повреда е довела до автоматично спиране на всички влакове, включително тези на участъка, където е станала катастрофата.

След това контролът над участъка е прехвърлен на диспечерите на гара Аточа. Там контролният център е разрешил на един от влаковете, участвали в катастрофата да продължи, „както обикновено“. Пуенте нарече това решение „необяснимо“, но добави, че „разследването трябва да си направи свои собствени заключения“.

Той отбеляза, че според действащите разпоредби и вътрешните протоколи на Adif влакът не е трябвало да продължи нормалното си пътуване: участъкът е останал зает от влак на Iryo, спрял на входа на гарата, а светофарът е забранявал по-нататъшното движение.

Междувременно служители на Гражданската гвардия и технически експерти от Комисията за разследване на железопътни произшествия (CIAF) вече са разпитали диспечера, отговорен за движението по високоскоростната линия Мадрид-Севиля по време на сблъсъка.

Por favor, compartid este vídeo hasta la saciedad, que le llegue hasta a quien nunca ha abierto una red social. No permitáis que nos cuelen la farsa del "error humano" ni quieran cargar sobre la espalda de un pobre trabajador los más de 68 muertos con filtraciones ilegales. https://t.co/PrLwrVFAFL — Unai Cano (@unaicano10) October 29, 2026

Спиране на жп транспорта

Премиерът Педро Санчес заяви, че „цяла Испания скърби“ и обеща да разследва дали е имало небрежност. Трагедията доведе до спиране на железопътното обслужване между Мадрид и Южна Андалусия. Този инцидент е най-смъртоносният в Испания от 2013 г. насам и вторият сблъсък на високоскоростни влакове по същата линия за девет месеца, след инцидент по маршрута през януари, при който загинаха 46 души, припомня El Pais.

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Подробности

Влакът на Iryo е спрял на червен светофар, когато е бил ударен от високоскоростен влак на Renfe между градовете Мора и Оргаз, близо до Толедо, на приблизително 118 километра южно от Мадрид по железопътен транспорт. Пред репортери в Мадрид, испанският министър на транспорта Оскар Пуенте заяви, че фаталната влакова катастрофа е станала, след като компютър е взел погрешно решение да възобнови движението на високоскоростния влак на Renfe въпреки червения светофар. Това е описано като нарушение на протокола. Малко преди инцидента, експресният влак на Iryo, превозващ 147 пътници, е спрян от сигнал поради компютърна повреда, която автоматично е спряла движението.

Естер Падила, говорител на регионалното правителство на Кастилия-Ла Манча, заяви, че 147 души, включително бебе, са били на борда на влака на Iryo, докато 397 пътници са пътували във влак на Renfe.

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