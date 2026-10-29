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Бивш министър е сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания (СНИМКА)

29 октомври 2026, 12:35 часа 1006 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Бивш министър е сред жертвите на влаковата катастрофа в Испания (СНИМКА)

Една от жертвите на влаковата катастрофа, която се случи в Испания на 29 октомври 2026 г. е бившият испански министър на заетостта и социалната закрила Фатима Банес. Изданието Antena 3 и други испански медии съобщиха, че 59-годишната Банес е била в един от влаковете, участвали в инцидента. След сблъсъка роднини и представители на Испанската народна партия не са успели да се свържат с нея. По-късно Euronews съобщи за смъртта на Банес, заявявайки, че ръководството на Испанската народна партия е потвърдило информацията. El Debate, позовавайки се на агенция Europa Press, също съобщи за смъртта на бившата министърка.

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Фатално пътуване

Според журналисти, Банес е пътувала до Севиля, където е планирала да присъства на бизнес събитие, организирано от Конфедерацията на предприемачите на Андалусия. Фатима Банес е била министър на заетостта и социалната закрила на Испания от декември 2011 г. до юни 2018 г., по време на правителството на Мариано Рахой. След като напуска политиката, тя продължава да работи в бизнес организации и ръководи фондацията на Испанската конфедерация на бизнес организациите.

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В страната е обявен тридневен траур. До момента броят на жертвите е 68, но много от роднините на пътниците издирват своите близки. 

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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