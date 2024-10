"Съдбата на Грузия виси на косъм": Десетки хиляди излязоха на шествие в Тбилиси (ВИДЕО)

„Грузия избира Европейския съюз“ - под този надслов се проведе масово шествие на опозицията в Тбилиси. Десетки хиляди проевропейски демонстранти излязоха на митинга, който се провежда само седмица преди парламентарните избори, които ще решат бъдещия път на страната в Европа. Брюксел замрази процеса на присъединяване на Грузия към ЕС по-рано тази година, след като управляващата партия "Грузинска мечта" прие спорен "закон за чуждестранното влияние", насочен към гражданското общество.

Още: "Грузия избира ЕС": Масов проевропейски митинг в Тбилиси преди изборите (ВИДЕО)

Гласуването в събота ще изправи безпрецедентен съюз на прозападни опозиционни сили срещу управляващата партия „Грузинска мечта“, обвинена от Брюксел в преминаване към авторитаризъм и отклоняване на кандидата за членство в ЕС Тбилиси от европейския му път.

Десетки хиляди демонстранти, развяващи знамена на ЕС и Грузия и държащи транспаранти с надпис " Грузия избира Европейския съюз ", се събраха на централния площад на свободата в Тбилиси, след като маршируваха към мястото на събитието от пет различни места, съобщиха журналисти от AFP на място. Тълпата изпя националния химн на страната и грузинския текст на европейската "Ода на радостта".

🇬🇪 "Georgia chooses the European Union" – A massive opposition march is taking place in Tbilisi ahead of the parliamentary elections on October 26.



Meanwhile, Moldova is holding its first round of presidential elections and a constitutional referendum on EU integration, with 11… pic.twitter.com/2aoKB4oiwu