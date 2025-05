Съдебна грешка: Невинен мъж лежа 38 години за убийство

Британец по погрешка прекара 38 години в затвора, съобщава The Guardian. 68-годишният Питър Съливан, беше неправилно осъден през 1987 г. за убийството на млада жена в Северозападна Англия. Мъжът винаги е отричал вината си, а адвокатите му преди това два пъти са се опитвали да обжалват присъдата, но без успех. Нови ДНК тестове обаче разкриват, че ДНК на Съливан не присъства в запазените проби от местопрестъплението. Вместо това намерените следи са на друг неизвестен мъж.

Апелативният съд на Обединеното кралство отмени обвиненията в убийство срещу Съливан и той ще бъде освободен от затвора. Както отбелязва вестникът, това се смята за най-дългата съдебна грешка в историята на страната.

A British man mistakenly spent 38 years in prison, The Guardian reports.



Peter Sullivan, now 68, was wrongly convicted in 1987 for the murder of a young woman in northwest England. The man always denied his guilt, and his lawyers had previously attempted to appeal the verdict… pic.twitter.com/0gxEmcTA2a