"Сърбия те обича": Билбордове за ЧРД на Лукашенко в Белград и Нови Сад (СНИМКИ)

Билбордове бяха поставени в Белград и Нови Сад с послание за рождения ден на авторитарния лидер на Беларус Александър Лукашенко. Зад всичко стои консервативното движение „Наши“, предава сръбската медия Nova. „Честит рожден ден, президент Лукашенко! Сърбия те обича!“, гласи текстът на билбордовете, поставени в столицата и Нови Сад. Автор е Иван Иванович от дясното движение.

Това не е първият път, когато „Наши“ извършва подобна акция. През февруари 2024 г. град Белград беше облепен с плакати с надпис „Сърбия е с Лукашенко“.

Лукашенко е роден на 30 август 1954 г. и тази година навърши 71 години. ОЩЕ: Лукашенко, докато копае картофи: Не искам да управлявам Беларус диктаторски, но засега няма друг вариант

@Tsihanouskaya Билборды Лукашенко в Сербии – Поздравление с днём рождения



В Белграде и Нови-Саде появилась поздравительная открытка к дню рождения Президента Александра Лукашенко pic.twitter.com/sPxzspvHf1 — Иван Ивановић (@ivan_nasi) August 30, 2025

Кои са Иван Иванович и „Наши“?

За почти две десетилетия на съществуване "Наши" успяха да се противопоставят на провеждането на гей парада, да си сътрудничат с Мишо Вачич, Веля Илич, Младжан Джорджевич и дори със Сръбската прогресивна партия, пише порталът "Данас" през 2023 г.

По-рано те атакуваха с плакати и Саша Янкович, покойния премиер Зоран Джинджич, настоящи членове на опозицията и подкрепиха Милорад Додик. Няколко пъти пъхаха листовки в редакцията на „Данас“, в които наричаха този вестник, заедно с N1 и Nova, „Петата колона“.

Плакати с изображението на Слободан Милошевич и посланието „Косово е Сърбия“ бяха залепени в редакцията на „Данас“. ОЩЕ: Лукашенко: Путин може да прати Тръмп на майната си. Ще размажем мутрите на НАТО (ВИДЕО)